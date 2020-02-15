广泛征求意见建议 凝聚强大发展合力

昨日，市委常委、常务副市长王琰君主持召开座谈会，就《政府工作报告(征求意见稿)》、市政府党组民主生活会及政府工作，征求各民主党派、工商联负责人、无党派人士代表及社会各界代表的意见和建议。

昨日，市委常委、常务副市长王琰君主持召开座谈会，就《政府工作报告(征求意见稿)》、市政府党组民主生活会及政府工作，征求各民主党派、工商联负责人、无党派人士代表及社会各界代表的意见和建议。

会议通报了政府工作报告起草情况、市政府党组民主生活会准备情况及市政府有关工作情况。与会各民主党派、工商联负责人和无党派人士代表，以及来自驻洛高校、科研院所、企业、社区、农村的各界代表纷纷发言。大家一致认为，过去一年，面对严峻复杂的外部环境特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，全市上下在市委坚强领导下，深入贯彻习近平总书记重要指示，认真落实中央、省部署要求，把准方向、保持定力、攻坚克难，统筹推进疫情防控和经济社会发展，交出了一份优异成绩单。同时，大家提出了很多务实中肯的意见建议。王琰君认真听取发言，对大家给予洛阳经济社会发展和市政府工作的关心支持表示感谢。

王琰君表示，大家所提的意见建议，具有很强的针对性和现实性，市政府将充分吸纳，力求政府工作报告思路更清、措施更实；对市政府党组和政府工作的具体意见建议，市政府及有关部门将抓好跟踪落实，努力推动政府各项工作取得新成效。希望大家携起手来，接续奋斗，实干争先，凝聚强大发展合力，确保在新征程上迈好第一步、见到新气象。

市委常委、统战部部长陈淑欣参加会议。（记者 智慧）