展望十四五：在现代化强市新征程上创造新的历史伟业 ——市委十一届十四次全会暨市委经济工作会议精神解读③

“十四五”时期是洛阳开启全面建设社会主义现代化强市新征程的第一个五年。市委十一届十四次全会暨市委经济工作会议审议通过《中共洛阳市委关于制定洛阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，全面吹响奋斗“十四五”、奋进新征程的进军号角。

隋唐园立交 （资料图片）

走过浓墨重彩的“十三五”，“十四五”大幕初启，我们进入了新发展阶段。

“十四五”时期是洛阳开启全面建设社会主义现代化强市新征程的第一个五年。市委十一届十四次全会暨市委经济工作会议审议通过《中共洛阳市委关于制定洛阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，全面吹响奋斗“十四五”、奋进新征程的进军号角。

把握“时”与“势”

“十四五”时期我市发展仍处于重要战略机遇期，是我市地位优势不断巩固、发展动能加快转换、治理能力系统提升、内在向上态势持续彰显的重要阶段，呈现出“四期碰头”的鲜明特征，总体上机遇远大于挑战，前景广阔、大有可为。

——战略机遇叠加期。要把战略机遇、政策机遇用足用活用好，在融入大战略大格局中实现大发展。

——转型跨越裂变期。要坚定不移推进转型发展，解决好制约发展的深层次问题，在转型发展高质量发展上行稳致远。

——特色优势彰显期。要重新审视和把握特色优势，更有针对性地发掘优势、用好优势，补齐短板并让短板变成长板，开创发展新境界。

——风险挑战交织期。要坚持底线思维，时刻绷紧防范化解重大风险这根弦，打好应对风险挑战的“组合拳”。

二〇三五年远景目标

经济实力、科技实力、综合竞争力大幅跃升，打造具有全国重要影响力的现代化都市圈，基本建成“三个强市、两个高地、一个家园”的现代化洛阳，即经济强市、生态强市、文化强市，中西部科技创新高地、“一带一路”双向开放新高地，幸福美好家园。

——推进现代化洛阳都市圈建设，生态特色更加彰显，“三区一枢纽一中心”建设成效显著，联动郑州都市圈、西安都市圈，引领带动中原城市群、中西部地区、黄河流域高质量发展。

——在经济强市建设上，现代化经济体系更加健全，地区生产总值在“十四五”基础上翻一番，带动全省高质量发展的增长极和新引擎作用更加凸显。

——在生态强市建设上，全域生态保护治理成效显著，黄河中下游重要生态屏障作用显著提升，基本实现人与自然和谐共生的现代化。

——在文化强市建设上，国际文化旅游名城和国际人文交往中心地位更加突出，成为全球华人精神家园和世界文明交流互鉴高地。

——在中西部科技创新高地建设上，创新创业蓬勃发展，科技创新对经济增长贡献率大幅提升，创新型城市建设进入全国先进行列。

——在“一带一路”双向开放新高地建设上，开放引领作用显著增强，“一带一路”主要节点城市地位更加突出，连接东中西、辐射海内外的开放能力全面提升。

——在幸福美好家园建设上，城乡居民人均可支配收入在“十四五”基础上翻一番，人民群众对洛阳现代化建设的获得感、幸福感、自豪感显著增强。

“十四五”时期主要目标

“十四五”时期要努力实现“四强两优三争先”奋斗目标，即经济实力更强、创新驱动力更强、开放引领力更强、人民幸福感更强，生态环境更优、场域载体更优，在制造业高质量发展上奋勇争先、在推动文化繁荣兴盛上奋勇争先、在区域辐射带动作用提升上奋勇争先。

——经济实力更强，地区生产总值达到8000亿元，建成高质量的区域经济中心。

——创新驱动力更强，建成优势突出、特色鲜明的国家创新型城市。

——开放引领力更强，外贸依存度、实际吸收外资均较“十三五”末实现翻番。

——人民幸福感更强，居民收入增长和经济增长基本同步，社会治理效能显著提升。

——生态环境更优，建成国家生态文明建设示范市。

——场域载体更优，形成中西部地区最具吸引力的“强磁场”。

——在制造业高质量发展上奋勇争先，建成规模超万亿的全国先进制造业基地。

——在推动文化繁荣兴盛上奋勇争先，建成国际文化旅游名城和国际人文交往中心。

——在区域辐射带动作用提升上奋勇争先，中原城市群副中心城市带动作用更加凸显，现代化洛阳都市圈建设“四梁八柱”全面构建，洛阳在促进中部地区崛起、推动黄河流域生态保护和高质量发展等国家战略中的地位和作用明显提升。

打造现代化洛阳都市圈

高质量建设现代化洛阳都市圈是我市“十四五”经济社会发展的主战场主抓手主平台。我市将锚定“三区一枢纽一中心”发展定位、构建“一核一带三轴三圈”空间格局，突出生态都市圈特色，全面提升洛阳自身发展能级，推动都市圈内部协同发展，联动建设郑洛西高质量发展合作带，形成中原城市群高质量发展的新增长极。

——“三区一枢纽一中心”发展定位

打造黄河流域生态保护和高质量发展示范区、全国先进制造业发展引领区、文化保护传承弘扬核心区、全国重要综合交通枢纽、国际人文交往中心。

——“一核一带三轴三圈”空间格局

“一核”为都市圈极核，即洛阳中心城区；

“一带”为黄河生态保护和高质量发展带；

“三轴”为洛渑三科创文旅发展轴、洛济焦绿色转型发展轴、洛汝平开放合作发展轴；

“三圈”为以都市圈核心区为载体的区域极核圈、承接产业转移的产业紧密圈、承担都市圈生态安全的“一河两山”生态圈(黄河、伏牛山、太行—王屋山)。

深化提升“9+2”工作布局

“十四五”发展，我市将坚持继承深化与开拓创新相结合，以深化提升“9+2”工作布局为抓手，全面贯彻新发展理念。

——深化提升现代创新体系

深入实施科教兴市战略、人才强市战略、创新驱动发展战略，构建全域创新空间布局，着力打造国家区域科技创新中心，建设中西部科技创新高地。

——深化提升现代产业体系

培育壮大七大新兴产业、做大做强五大主导产业、提质发展五大特色产业，构建“755”现代产业体系，打造全国重要的先进制造业和现代服务业基地。

——深化提升现代市场流通体系

积极融入国内大循环和国内国际双循环，打造构建新发展格局的重要节点和支点、枢纽和平台。

——深化提升现代开放体系

扩大开放领域，提升开放平台，壮大开放主体，形成陆海内外联动、东西双向互济开放格局，建设“一带一路”双向开放新高地。

——深化提升新型城镇体系

持续实施城市组团式发展战略，持续画好画精画美城市建设“工笔画”，建设宜居城市、韧性城市、智能城市，打造彰显洛阳气质的高品质生活空间。

——深化提升现代基础设施体系

构建便捷畅通的综合交通网络、兴利除害的现代水网、低碳高效的能源支撑体系，打造“轨道上的都市圈”，全面提升城市综合承载力和辐射带动力。

——深化提升文化传承创新体系

讲好新时代“黄河故事”，描绘“古今辉映、诗和远方”新画卷，建设独具魅力的国际文化旅游名城和国际人文交往中心。

——深化提升生态文明体系

协同推进黄河流域生态保护治理，把生态优势更好转化为发展优势，建设黄河流域生态保护治理先行区。

——深化提升公共服务体系

提高人民群众收入水平，强化就业优先政策，建设高质量教育体系，健全多层次社会保障体系，全面推进健康洛阳建设，加强和创新市域社会治理，共建共享幸福美好家园。

——全面推进乡村振兴

推动脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，以沟域生态经济为抓手推进农业高质量发展，实施乡村建设行动，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

——全面深化改革

推动有效市场和有为政府更好结合，打造全国一流、全省最优的营商环境，持续增强高质量发展的动力活力。（记者 白云飞 李东慧 制图 焦雅琦）