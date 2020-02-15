市委十一届十四次全会暨市委经济工作会议精神在与会代表中引起热烈反响

13日至14日召开的市委十一届十四次全会暨市委经济工作会议，总结了全市“十三五”发展和2020年工作，谋划了“十四五”发展和2021年工作，在与会代表中引起热烈反响。

13日至14日召开的市委十一届十四次全会暨市委经济工作会议，总结了全市“十三五”发展和2020年工作，谋划了“十四五”发展和2021年工作，在与会代表中引起热烈反响。

大家一致认为，这次会议是我市圆满收官“十三五”、全面开启“十四五”的一次十分重要的会议，蓝图振奋人心、催人奋进。下一步将认真学习贯彻全会精神，深入贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，全面落实新发展定位，持续厚植新发展优势，在洛阳加快建设社会主义现代化强市中勇挑重担、实干争先。

优势更加彰显 人民更有获得感

全会总结了洛阳“十三五”发展成就与经验：这五年，是综合实力大幅跃升的五年，是转型发展持续深化的五年，是特色优势日益彰显的五年，是民生福祉全面增进的五年，是管党治党越来越严的五年。我市在“十三五”时期取得了扎实成效，对于每一个洛阳人来说都深有感触。

与会代表纷纷表示，“十三五”时期我市紧盯“四高一强一率先”奋斗目标，全面推进“9+2”工作布局，优势更加彰显，短板逐渐成为长板。尤其是中原城市群副中心城市建设全面提速，洛阳都市圈建设全面启动，洛阳在全国全省发展大局中的地位和作用更加凸显。

作为列席代表，河南大张实业股份有限公司董事长张国贤心情十分激动。他表示，市委全会邀请民营企业家列席，表明市委对民营经济和民营企业发展的高度重视。在市委、市政府和全市人民的支持下，大张公司从传统超市发展成为现代物流企业，销售、配送规模都在“十三五”期间有了质的飞跃。当前，位于宜阳县的大张冷链仓储物流园主体已经完工，中央厨房和15万立方米的冷链仓库预计3月投入使用，将进一步保障我市人民的食品安全和生活便利。下一步，大张公司将积极融入洛阳都市圈建设，在已有郑州、焦作、三门峡、济源网点基础上，布局更加健全的都市圈销售网络，争取在两到三年的时间内，销售额突破100亿元。

“十三五”期间，洛阳抓住中部地区崛起、黄河流域生态保护和高质量发展两大国家战略叠加的历史机遇，构建新发展格局，尤其是省委省政府提出建设中原城市群副中心城市、打造洛阳都市圈，更好地满足了人民群众对美好生活的新期待。

“‘十三五’期间，洛阳在医疗卫生领域补短板，加快推进健康洛阳建设，医疗资源布局更加优化，服务保障水平持续提升，全市人民的获得感幸福感安全感大幅提升。”市卫生健康委员会党组书记、主任谢国玺表示，“十四五”时期洛阳医疗卫生领域谋划了100多个项目，医疗卫生事业迎来大发展，将为全市人民提供更好的医疗环境和更高水平的医疗服务。

“振奋人心，求真务实，催人奋进！”市社科联兼职副主席、河南科技大学经济学院教授刘溢海表示，全会充分肯定了“十三五”期间洛阳取得的成绩，对过去五年的工作进行了系统、完整的梳理。同时，对“十四五”的远景目标进行了清晰的展示，对洛阳未来五年发展进行了总动员。作为一名高校工作者，他将持续关注洛阳、解读洛阳、服务洛阳，充分发挥高校的智库作用，为洛阳都市圈建设献计献策。

“十三五”期间，我市文旅融合深入推进，国际文化旅游名城和国际人文交往中心建设加快，“古今辉映、诗和远方”的城市名片更加靓丽。

市文物局党组书记、局长余杰表示，“十三五”以来，我市文化遗产保护利用工作进一步加强，大遗址保护和考古遗址公园建设取得丰硕成果。下一步，各级文物部门将深入贯彻落实市委全会精神，立足保护、抓好传承、推进弘扬、深化融合，不断提升文物领域社会参与活力，助推国际文化旅游名城和国际人文交往中心建设，在推动洛阳都市圈加快成为具有全国影响力的现代化都市圈过程中展现新的作为。

蓝图振奋人心 发展动力更强劲

“十四五”时期是洛阳开启全面建设社会主义现代化强市新征程的第一个五年。全会审议通过的《中共洛阳市委关于制定洛阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，基本明确了洛阳“十四五”发展的目标任务和思路举措。与会代表认为，洛阳“十四五”宏伟蓝图振奋人心，高远务实，既有战略性和指导性，又有针对性和操作性。

“市委全会对科技创新提出了新要求，我们备受鼓舞，又深感责任重大。”市科技局党组书记、副局长代伐表示，全市科技系统将找准科技支撑洛阳转型发展高质量发展的着力点，扭住创新驱动和产业转型升级两个关键，加快高端创新资源集聚，营造良好创新生态，不断提升科技创新和成果转化能力，加强创新链与产业链对接，集中力量攻克一批关键核心技术和“卡脖子”难题，以新技术、新产业、新业态、新模式不断催生新的增长点，以创新驱动赢得发展主动。

全会提出，构建新发展格局最本质的特征是实现高水平的自立自强，要高度重视自主创新，加强创新链和产业链对接，以产业转型牵引科技创新，以科技创新推动产业转型，不断提升产品和服务供给质量。

清华大学天津高端装备研究院洛阳先进制造产业研发基地副主任邹怡蓉表示，清洛基地作为省重大新型研发机构，将坚持把制造业高质量发展作为主攻方向，抓住机遇、乘势而上，积极发挥资源平台优势，围绕洛阳市制造业高质量发展的需求，进一步加强高端人才团队引进与培养，完善市场化运营机制，推进重大科技成果成熟化和产业化，为洛阳都市圈建设提供科技支撑。

报告中提到，“十四五”时期要着力提升全方位开放水平，加快建设国际化城市，打造“一带一路”双向开放新高地。

市商务局党组书记、局长吕宗乐表示，商务工作联通内外、贯通城乡、对接产销，是国内大循环的重要组成部分，也是国内国际双循环的关键枢纽，在构建新发展格局中位置十分重要，责任也十分重大。“十四五”时期，全市商务系统将以打造“一带一路”双向开放新高地为目标，聚力提升开放场域载体能级，进一步畅通双向开放大通道，全面促进消费市场供给侧、需求侧共同发力，积极促进内需和外需、进口和出口、引进外资和对外投资协调发展，加快建设更高水平开放型经济新体制，推动国内外市场更好联通、相互促进，全方位提升洛阳开放水平。

“聆听了全会报告，我们做大做强企业的干劲更足了！”洛阳天久科技有限公司总经理侯跃峰表示，天久科技作为一家外贸型企业，近年来积极融入“一带一路”拓展国际市场，产品已远销30多个国家和地区。随着洛阳开放的步伐进一步加快，企业将迎来新的发展机遇。下一步，该企业将抢抓机遇，进一步加大市场开发力度，在保持国外市场持续增长的同时，着力开拓内需市场、拓展新型消费领域，持续推进企业转型发展高质量发展。

实干争先勇担当 构建场域载体“强磁场”

2021年是建党100周年，是“十四五”的开局之年，也是洛阳现代化建设进程中具有特殊重要性的一年。全会提出，今年，我市要以洛阳都市圈建设为主战场主抓手主平台，重点抓好十个方面工作。

与会代表表示，要紧盯2021年目标任务，一手抓项目建设这个“牛鼻子”，一手抓场域载体这个“强磁场”，实干争先、狠抓落实，确保“十四五”开好局，奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章，以优异成绩庆祝建党100周年。

市交通运输局党组书记、局长彭仁来表示，市交通运输系统将站位洛阳都市圈建设大局，持续克服“三种心态”、强化“三种精神”、提升落实力执行力穿透力，积极畅通对外运输通道。今年，我市要实现尧栾西高速栾双段、二广高速城区段改扩建工程建成通车，完善都市圈综合交通网络，推动洛阳与周边济源、孟州、义马、渑池等洛阳都市圈内部城市之间的快速通道建设，为洛阳都市圈建设提供交通支撑。

洛阳地铁1号线将在今年牡丹文化节前正式运营、2号线今年年底前正式运营，“地铁时代”即将到来的消息振奋人心。

市轨道交通集团党委书记、董事长马朝信表示，今年我市还将建设地铁1号、2号线完善提升工程，做好洛阳至巩义、洛阳至济源、洛阳至义马市域快轨前期工作，真正实现以轨道交通引领洛阳都市圈发展。

“全会擘画了洛阳‘十四五’发展的宏伟蓝图，尤其提出要抓好场域载体这个‘强磁场’，增强了市场发展信心。”恒丰银行洛阳分行行长徐兴伟表示，未来五年，恒丰银行洛阳分行将全力围绕洛阳都市圈建设、城镇化建设、先进制造业基地建设及乡村振兴、文化旅游、生态保护等经济社会发展重点和战略规划，积极争取更多资源，为洛阳“十四五”发展贡献金融力量。（记者 李迎博 戚帅华 李冰 赵硕）