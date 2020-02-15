中国共产党洛阳市第十一届委员会第十四次全体会议决议

中国共产党洛阳市第十一届委员会第十四次全体会议，于2021年1月13日至14日召开。

中国共产党洛阳市第十一届委员会

第十四次全体会议决议

（2021年1月14日中国共产党洛阳市第十一届委员会第十四次全体会议通过）

中国共产党洛阳市第十一届委员会第十四次全体会议，于2021年1月13日至14日召开。

全会由市委常委会主持，省委常委、市委书记李亚作了讲话。

全会听取和审议了李亚受市委常委会委托作的工作报告，审议了市委常委会2020年抓党建工作情况专题报告，审议通过了《中共洛阳市委关于制定洛阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》。李亚就《建议(讨论稿)》向全会作了说明。

全会充分肯定了市委常委会的工作。一致认为，2020年是洛阳发展进程中极不寻常、波澜壮阔、足以载入史册的一年。市委常委会团结带领全市广大党员干部群众，全面贯彻落实习近平总书记重要指示，认真落实中央和省委部署要求，把准方向、保持定力、攻坚克难，统筹推进疫情防控和经济社会发展取得重大成果，全面建成小康社会取得重大历史性成就，在大战大考中交出了浓墨重彩的洛阳答卷。市委常委会坚定不移举旗帜，推动学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不断走深走心走实，推动习近平总书记重要讲话和指示批示精神在洛阳落地生根、形成生动实践；众志成城战疫情，全力保障人民群众生命安全和身体健康，构筑起同心抗疫的钢铁长城，720万河洛儿女勠力同心，交出了一份优异的“洛阳抗疫答卷”；凝神聚力抓发展，扎实做好“六稳”“六保”工作、全面实施“五提”行动，以超常规举措和力度打好“组合拳”、稳住“基本盘”，实现经济社会发展稳定转好、持续向好；高远务实谋未来，抢抓构建新发展格局、促进中部地区崛起、推动黄河流域生态保护和高质量发展等国家战略机遇，在服务全国全省发展大局中找准方位、谋势蓄势，科学谋划“十四五”发展和二〇三五年远景目标，描绘了开启全面建设现代化强市新征程的美好蓝图；真心实意惠民生，扎实办好民生实事，持续擦亮惠民品牌，人民群众的获得感幸福感安全感持续增强；一以贯之强党建，以党的政治建设为统领，全面加强党的建设，推动全面从严治党向纵深发展，巩固拓展了风清气正的良好政治生态；全面领导聚合力，支持人大、政府、政协和法院、检察院依法依章程履行职能、开展工作、发挥作用，做好新时代统一战线工作，充分调动各方面积极性创造性，凝聚起实干兴洛、争先出彩的强大正能量。

全会认为，“十三五”时期是洛阳发展历史上极不平凡、浓墨重彩的五年。市委团结带领全市人民，始终牢记习近平总书记殷殷嘱托，坚决贯彻落实中央和省委部署要求，紧盯“四高一强一率先”奋斗目标，全面推进“9+2”工作布局，“十三五”规划圆满收官，全面建成小康社会取得重大历史性成就，在服务全国全省发展大局中贡献了洛阳力量、体现了洛阳分量。这五年，是综合实力大幅跃升的五年，地区生产总值先后迈上4000亿元、5000亿元两个大台阶，“565”现代产业体系立起了支撑洛阳高质量发展的“四梁八柱”，中原城市群副中心城市建设全面提速、现代化洛阳都市圈建设全面启动，洛阳发展迎来高光时刻。这五年，是攻坚战役成果辉煌的五年，脱贫攻坚决战决胜，绝对贫困在河洛大地成为历史；污染防治力度空前，良好的生态环境为洛阳发展增添了新优势；重大风险防范化解有力有效，守住了不发生区域性系统性风险的底线。这五年，是动能转换全面提速的五年，科技创新驱动更加强劲，全面深化改革积厚成势，全方位开放格局加速形成，在改革开放创新中积蓄了城市发展之势、实现了城市气质之变。这五年，是基础支撑更加坚实的五年，“四级联动”城镇总体布局基本确立，综合交通体系日趋完善，“地铁时代”即将到来，城乡综合承载力大幅提升。这五年，是文化优势日益凸显的五年，文化旅游深度融合发展，国际文化旅游名城和国际人文交往中心加快建设，“古今辉映、诗和远方”的城市名片更加靓丽。这五年，是民生福祉全面增进的五年，公共服务全面提质，15分钟“阅读圈”“健身圈”“就医圈”“养老圈”基本形成，一大批惠民品牌彰显“洛阳温度”。这五年，是社会治理成效显著的五年，“党建引领、‘三治’并进、服务进村(社区)”深入推进，基层治理体系和治理能力全面提升，生动展现了“中国之治”的洛阳实践。这五年，是管党治党有力有效的五年，党的建设全面加强，全市上下“学、严、干”的氛围更加浓厚，“清新简约、务本责实、实干兴洛”的作风导向更加鲜明，各级党组织政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力持续提升，为各项事业发展提供了坚强保证。

全会认为，“十三五”时期，洛阳经济社会发展实现了历史性跨越，社会主义现代化建设向前迈进了一大步，成就来之不易、启示弥足珍贵。必须坚决看齐紧跟、把牢政治方向，我们始终紧跟总书记步伐、紧扣党中央节拍，做好“结合”“转化”文章，把习近平总书记重要指示和党中央部署要求不折不扣落到实处，形成了生动实践；必须始终为了人民、紧紧依靠人民，我们聚焦群众所急所需所盼，与群众想在一起、干在一起、累在一起、乐在一起，汇聚起了全市人民热爱洛阳、建设洛阳的磅礴力量；必须胸怀“两个大局”、善于谋势蓄势，我们始终观大势、谋全局、抓大事，找准方位、抢抓机遇、厚植优势，用能谋善为赢得了新发展定位，用实干实效造就了竞进争先的发展态势、出彩胜势；必须坚持理念引领、突出质量效益，我们坚定不移贯彻新发展理念，持续提升发展的“含金量”“含新量”“含绿量”，用转型发展高质量发展的生动实践书写了贯彻新发展理念的“洛阳篇”、形成了融入新发展格局的“洛阳势”；必须强化系统观念、统筹协调推进，我们系统确立、全面推进“9+2”工作布局，围绕理念落地构建体系、围绕体系推进谋划专项、围绕专项实施抓好项目，洛阳经济社会发展站在了全面、系统、立体的高质量发展新起点上；必须坚持求真务实、善于实干攻坚，我们对认准的路子坚定不移、对看准的事情一抓到底，敢想敢干、敢打敢拼、善作善成，不弃微末、不惜时力、久久为功，形成了全市上下干事创业的大好局面。“六个必须”是经过实践证明行之有效的启示和做法，在全面建设社会主义现代化强市新征程中要坚持好、完善好、发展好。

全会认为，“十四五”时期我市发展仍处于重要战略机遇期，是我市地位优势不断巩固、发展动能加快转换、治理水平系统提升、内在向上态势持续彰显的重要阶段，总体上机遇远大于挑战，前景广阔、大有可为。全市上下要强化机遇意识，牢牢把握新发展阶段、新发展理念、新发展格局的丰富内涵和实践要求，善于在危机中育先机、于变局中开新局，加快推进转型发展高质量发展，全面落实新发展定位，奋力开创洛阳现代化建设新局面。

全会提出了我市到二〇三五年的远景目标：经济实力、科技实力、综合竞争力大幅跃升，打造具有全国重要影响力的现代化都市圈，基本建成“三个强市、两个高地、一个家园”的现代化洛阳。在现代化洛阳都市圈建设上，生态特色更加彰显，“三区一枢纽一中心”建设成效显著，联动郑州都市圈、西安都市圈，引领带动中原城市群、中西部地区、黄河流域高质量发展。在经济强市建设上，现代化经济体系更加健全，地区生产总值在“十四五”基础上翻一番，带动全省高质量发展的增长极和新引擎作用更加凸显。在生态强市建设上，全域生态保护治理成效显著，黄河中下游重要生态屏障作用显著提升，基本实现人与自然和谐共生的现代化。在文化强市建设上，河洛文化魅力全面彰显，新时代“黄河故事”更加精彩，国际文化旅游名城和国际人文交往中心地位更加突出，成为全球华人精神家园和世界文明交流互鉴高地。在中西部科技创新高地建设上，创新创业蓬勃发展，科技创新对经济增长贡献率大幅提升，创新型城市建设进入全国先进行列。在“一带一路”双向开放新高地建设上，开放引领作用显著增强，“一带一路”主要节点城市地位更加突出，连接东中西、辐射海内外的开放能力全面提升。在幸福美好家园建设上，市域治理体系和治理能力现代化基本实现，城乡居民人均可支配收入在“十四五”基础上翻一番，法治洛阳、平安洛阳、健康洛阳建设达到更高水平，人民群众对洛阳现代化建设的获得感、幸福感、自豪感显著增强。

全会提出了“十四五”时期洛阳经济社会发展的指导思想和必须遵循的原则，强调要高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，深入学习贯彻习近平总书记关于河南工作的重要讲话和指示批示精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革开放创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹发展和安全，加快建设现代化经济体系，全面落实构建新发展格局、促进中部地区崛起、推动黄河流域生态保护和高质量发展国家战略，深化提升“9+2”工作布局，高质量建设现代化洛阳都市圈，着力推动治理体系和治理能力现代化，确保全面建设社会主义现代化强市开好局、起好步，奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章。要把坚持党的全面领导、坚持以人民为中心、坚持新发展理念、坚持改革开放创新、坚持系统观念、坚持务本责实作为“十四五”发展必须遵循的原则，认真抓好贯彻落实。

全会提出了“十四五”时期“四强两优三争先”的奋斗目标。经济实力更强，地区生产总值达到8000亿元、占全省比重明显提高，年均增速高于全省1个百分点以上，发展质量效益明显提升，建成高质量的区域经济中心。创新驱动力更强，关键核心技术实现重大突破，科技成果转化明显加快，建成优势突出、特色鲜明的国家创新型城市。开放引领力更强，开放领域全面拓展、开放平台更加多元、开放效应持续放大，物流通道枢纽优势更加彰显，外贸依存度、实际吸收外资均较“十三五”末实现翻番。人民幸福感更强，居民收入增长和经济增长基本同步，社会治理效能显著提升，人民群众获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。生态环境更优，黄河成为岸绿景美惠民的生态河、幸福河，全市森林覆盖率、建成区绿化覆盖率、中心城区绿地率高于全国全省平均水平，建成国家生态文明建设示范市。场域载体更优，现代化洛阳都市圈吸引力、辐射力、带动力大幅提升，基础设施、产业园区等场域载体更加完善，营商环境、政策体系等场域载体更加优化，形成中西部地区最具吸引力的“强磁场”。在制造业高质量发展上奋勇争先，产业基础高级化、产业链现代化水平明显提高，再形成一批千亿级产业集群，建成规模超万亿的全国先进制造业基地。在推动文化繁荣兴盛上奋勇争先，河洛文化影响力显著增强，文化事业和文化产业蓬勃发展，文化旅游高质量融合发展，建成国际文化旅游名城和国际人文交往中心。在区域辐射带动作用提升上奋勇争先，中原城市群副中心城市带动作用更加凸显，现代化洛阳都市圈建设“四梁八柱”全面构建，洛阳在促进中部地区崛起、推动黄河流域生态保护和高质量发展等国家战略中的地位和作用明显提升。

全会提出，把高质量建设现代化洛阳都市圈作为我市“十四五”经济社会发展的主战场主抓手主平台，锚定“三区一枢纽一中心”发展定位、构建“一核一带三轴三圈”空间格局，突出生态都市圈特色，全面提升洛阳自身发展能级，推动都市圈内部协同发展，联动建设郑洛西高质量发展合作带，形成中原城市群高质量发展的新增长极。

全会提出，深化提升现代创新体系，深入实施科教兴市战略、人才强市战略、创新驱动发展战略，构建全域创新空间布局，推进关键核心技术攻坚，培育壮大创新主体平台，优化良好创新生态，着力打造国家区域科技创新中心，建设中西部科技创新高地。

全会提出，深化提升现代产业体系，推动制造业高质量发展，大力发展现代服务业，建设数字洛阳，优化产业布局，壮大市场主体，培育壮大七大新兴产业、做大做强五大主导产业、提质发展五大特色产业，着力构建“755”现代产业体系，打造全国重要的先进制造业和现代服务业基地。

全会提出，深化提升现代市场流通体系，积极融入国内大循环和国内国际双循环，加强物流枢纽建设，扩大合理有效投资，促进消费扩容提质，推动供给与需求互促共进、投资与消费良性互动、内需与外需相互协调，打造构建新发展格局的重要节点和支点、枢纽和平台。

全会提出，深化提升现代开放体系，扩大开放领域，提升开放平台，壮大开放主体，精准定向招商，加强与长三角、珠三角、京津冀等重点区域合作，扩大与“一带一路”沿线城市交往合作，形成陆海内外联动、东西双向互济开放格局，建设“一带一路”双向开放新高地。

全会提出，深化提升新型城镇体系，持续实施城市组团式发展战略，做强做优中心城区，推动县域经济高质量发展，健全新型城镇化体制机制，持续画好画精画美城市建设“工笔画”，建设宜居城市、韧性城市、智能城市，打造彰显洛阳气质的高品质生活空间。

全会提出，深化提升现代基础设施体系，持续推动基建提级，系统布局新型基础设施，构建便捷畅通的综合交通网络、兴利除害的现代水网、低碳高效的能源支撑体系，打造“轨道上的都市圈”，全面提升城市综合承载力和辐射带动力，形成区域协同联动发展强力支撑。

全会提出，深化提升文化传承创新体系，繁荣发展文化事业和文化产业，保护传承弘扬优秀历史文化，促进文化旅游高质量融合发展，持续提升“两节一会一论坛”规模、内涵和国际化水平，讲好新时代“黄河故事”，描绘“古今辉映、诗和远方”新画卷，建设独具魅力的国际文化旅游名城和国际人文交往中心。

全会提出，深化提升生态文明体系，坚持标本兼治、重在治本，协同推进黄河流域生态保护治理，持续实施“五大行动计划”，加快推动绿色低碳发展，实现减污降碳协同效应，健全生态文明制度，把生态优势更好转化为发展优势，建设黄河流域生态保护治理先行区。

全会提出，深化提升公共服务体系，提高人民群众收入水平，强化就业优先政策，建设高质量教育体系，健全多层次社会保障体系，全面推进健康洛阳建设，加强和创新市域社会治理，让群众的获得感幸福感安全感更加充实、更有保障、更可持续，共建共享幸福美好家园。

全会提出，全面推进乡村振兴，推动脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，以沟域生态经济为抓手推进农业高质量发展，实施乡村建设行动，深化农村改革，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，打造农业农村现代化“洛阳样板”。

全会提出，全面深化改革，推动有效市场和有为政府更好结合，深化国资国企改革，促进民营经济健康发展，完善要素市场化配置，深化财税体制改革，打造全国一流、全省最优的营商环境，持续增强高质量发展的动力活力。

全会强调，必须坚持和加强党的全面领导，推进社会主义政治建设，筑牢经济社会发展安全屏障，健全规划制定和落实机制，充分调动一切积极因素，广泛团结一切可以团结的力量，凝聚推动高质量发展的强大合力，为实现“十四五”规划和二〇三五年远景目标提供坚强保证。

全会号召，全市各级党组织和广大党员干部群众要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，鼓足干劲、勇挑重担，砥砺前行、实干争先，为实现“十四五”规划和二〇三五年远景目标、奋力夺取全面建设社会主义现代化强市新胜利、谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章而努力奋斗！