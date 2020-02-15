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当心“寄存代售”暗藏陷阱
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.01.15 08:14

　　近期，一些以“寄存代售”为名进行非法集资的诈骗陷阱相继被曝光，不法分子多以高额回报为诱饵非法吸收公众资金，市处非办提醒市民认真鉴别，谨防上当受骗。

　　●案例

　　马某是浙江金华某农业发展公司无锡分公司的负责人，负责销售公司的山茶油产品。为吸引客户购买产品，马某推出“寄存代售”销售模式，客户每在公司投资3万元购买山茶油即为1单，可选择拿价值1万元的产品，剩下的产品委托公司代为销售，公司提取20%的费用，另外每周将市场销售利润的40%回馈给客户，直至委托销售的产品售完。按这种模式，客户每投资3万元，每周可得返利1000元。

　　一开始，马某从自己身边发掘资源，以朋友介绍的方式拉投资。第一批人投资后，马某为激励他们口口相传，特地追加了10%的投资返利，作为销售奖。后来，因无法拉到更多的新投资人，公司渐渐入不敷出。截至案发时，该公司累计吸收投资6500余万元。2020年1月，无锡市滨湖区人民法院以非法吸收公众存款罪判处马某有期徒刑7年6个月。

　　●解析

　　法院审理认为，马某违反国家金融管理法律规定，未经有关部门批准，向社会公众吸收资金，且数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。

　　市处非办工作人员表示，以“寄存代售”为名的非法集资活动，典型的特点是商家打着投资理财的幌子，出售毫无价值或价格低廉的商品，并承诺代为销售，在一定时间内给予投资者高额回报，引诱群众购买。虽然并非所有的“寄存代售”都是骗局，但由于这种销售模式高度依赖于资金链的健康状况，所以极易因资金链断裂或诈骗目的实现而产生“跑路”风险。

　　●提醒

　　市处非办工作人员提醒，对于此类投资活动，首先要看其回报率，对“高额回报”“快速致富”的投资项目一定要擦亮眼睛，深入了解投资项目的真实性，理性分析投资收益的可能性，必要时可以向有关行业主管部门咨询相关情况，不要被高收益迷惑，做到不盲目投资、不跟风投资，以免上当受骗。（记者 戚帅华）
[ 责任编辑：席倩倩]
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