今天继续享受温暖 明天要面对寒冷考验

预计今天我市晴天到多云，偏北风逐渐增大到4级左右，气温0℃到12℃

享受了多天的冬日暖阳，冷空气又要回来了。

昨日，中央气象台发布寒潮蓝色预警信号称，14日至17日，新一轮寒潮天气将自西向东影响我国大部分地区，新疆北部、内蒙古中西部、西北地区东北部、山西中北部、东北地区东南部及云南东部、贵州南部和江南西南部等地降温幅度在10℃以上。

记者了解到，这已是自2020年12月以来，今冬出现的第四轮寒潮天气了。为什么今冬寒潮会频繁来袭呢？中国天气网气象分析师认为，从气候方面来看，主要是两方面原因：一是目前拉尼娜事件仍在持续，造成大气环流经向度加大，从而引导冷空气频繁南下；二是今年北极海冰减少，气温比同期偏高，造成北极地区冷空气团偏向亚洲地区，导致影响我国的冷空气强度偏强。

洛阳市气象台预报员介绍，这次寒潮强度弱于本月初的那次寒潮，估计到洛阳的时候“体力”会消耗大半，将变成一股普通冷空气，对洛阳的影响主要体现在最高气温上。从15日开始，洛阳风力将逐渐增大到4级左右，16日明显降温，大部分地区最高气温将下降8℃左右，局地下降10℃，最低气温变化不大。从17日开始，随着冷空气离开，洛阳大部分地区将再次进入升温通道。

根据最新的气象资料分析，短期内有下滑槽携带冷空气南下影响我市，预计今天我市晴天到多云，偏北风逐渐增大到4级左右，气温0℃到12℃。明天我市多云，西北风3级左右，气温-4℃到7℃。

洛阳市气象台提醒，近期气温回升显著，此次寒潮带来的降温幅度较大，建议大家多关注气温变化，及时添加衣物，警惕气温起伏可能诱发呼吸道和心脑血管疾病。（记者 牛鹏远 通讯员 禹东晖 实习生 赵俊男）