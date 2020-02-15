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“革故鼎新 改革兴豫”全面深化改革成果图片展在洛展出【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.01.14 21:03

　　14日上午，洛阳市民之家二楼大厅内，几位市民正在认真观看全面深化改革成果图片。这是“革故鼎新 改革兴豫——党的十八届三中全会以来河南省全面深化改革成果图片展”及“革故鼎新 改革兴豫——洛阳篇”在洛展出的现场，该图片展为期1个月。

展出现场

　　本次图片展按照省委宣传部、省委改革办通知要求开展，目的在于深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，生动反映展示党的十八届三中全会以来全省全面深化改革的实践和成效，在全社会营造坚定不移推进改革开放的浓厚氛围。此前，河南省全面深化改革成果图片展已在郑州举办。

市民观展

　　为全面宣传十八届三中全会以来尤其是近年我市全面深化改革取得的巨大成就，结合洛阳特色，此次图片展增加了展示宣传我市全面深化改革实践和成效的展板。展出内容包括农业农村改革、治理效能改革、经济体制和开放创新改革、党的建设改革、社会民生改革、文化体制改革、生态文明改革、国资国企改革8大领域。

　　接下来，我市将按要求在全市进行巡回展出，在各县(市)区同步开展展出工作，并积极推动图片展进学校、进企业，还将开设网上展馆，扩大图片展影响力和覆盖面。(点击链接可进入洛阳网网上展馆：http://news.lyd.com.cn/system/2021/01/12/031928868.shtml)

　　按照疫情防控工作要求，市民可按相关规定戴口罩前往市民之家二楼大厅观展，各单位可组织本单位人员通过网上参观、预约现场参观等多种形式，开展学习活动。(洛报融媒记者 冯莹雅 文/图/视频)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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