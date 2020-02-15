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洛阳市栾川县城关镇大南沟社区依托特色村寨资源 促进文旅融合发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.01.14 21:09

　　冬日午后，走进洛阳市栾川县城关镇大南沟社区，路边一排排农家宾馆颇具特色：亭台楼阁，雕梁画栋，古色古香，尽显民族风情……

　　村民谭古栾和家人在自家的“1号客栈”里忙碌着。“每年4月至10月，游客络绎不绝。”14日，谭古栾一边整修着农家宾馆，一边笑呵呵地说，“旺季每天饭点儿经常出现‘一桌难求’的现象。”

　　谭古栾所在的大南沟社区，是河南省唯一的满族群众聚居区，拥有满族群众600余人，占社区原住人口的40%。前些年，由于集体经济薄弱，增收手段单一，群众生活并不富足。

　　穷则思变。2013年，大南沟社区依托临近老君山、蝴蝶谷等青山绿水的区位优势，充分挖掘传统文化，倾力打造特色古村寨，带领群众发展乡村旅游，谭古栾等在外打工的群众纷纷返乡办起了农家宾馆。

　　谭古栾“变身”农家宾馆老板，开始接待南来北往的游客。“农家宾馆刚开业的时候，我看到客人就紧张，和他们说话都哆嗦，感觉全身不得劲儿。”谭古栾说，农家宾馆建成初期，由于缺乏经营经验，客人屈指可数。

　　栾川县委统战部了解到大南沟社区有许多像谭古栾一样的“新手”面临经营难题，便和城关镇等部门联手，免费为他们提供管理经营、服务接待等方面的培训。

　　谭古栾说：“参加培训后，我知道了怎么规范客房装饰、怎么接待客人。服务提升了，客人也越来越多。”如今，谭古栾一家年均收入在50万元以上，其经营的农家宾馆还获得了“中国乡村旅游金牌农家乐”称号。

　　近年来，大南沟社区按照“外古内新、文化为魂、突出特色”的原则，深入挖掘特色文化，对特色民居进行统一设计和改造，通过文化展示、墙体粉绘、门窗改造、乡村绿化等方式，不断植入和丰富特色文化元素，展示淳朴民风民俗……截至目前，社区里像谭古栾这样靠发展农家宾馆增收致富的农户已有50余家，整体接待床位近1000张，户均年增收5万元。

　　特色村寨游围绕脱贫攻坚形成强大合力。社区提供担保，干部精准帮扶，居民宋建成拆掉土房建起农家宾馆，日子过得越来越红火；社区出资建房，安排公益岗位，困难群众谭小现的生活一天比一天好。

　　群众的腰包鼓了，集体经济壮大了，社区各族群众遍享发展“红利”：社区教育快速发展，义务教育入学率达到100%，学前教育普及率、普汇率、毛入园率均超过洛阳的市定指标；持续开展“金秋助学”，近三年来共资助119名社区子女完成学业，不少人学成返乡成为乡村振兴的主力军；实施环境整治、项目建设，开展老弱病残救助，为社区居民年终分红……

　　民族团结之花在爱心浇灌下常开长盛。鸡冠洞景区售票时赠售蝴蝶谷门票，引导游客到大南沟住宿消费；君山路社区与大南沟山区结成“同心圆?共发展”乡村振兴联建对子，携手共绘民族团结进步“同心圆”……随着社区服务业的迅猛发展，大南沟社区积极“反哺”周边村镇，如今已有1800余名域外群众在当地实现就业。

　　“宾馆要提档，业态要丰富，理念要升级！”大南沟社区党委书记杨秋阁介绍，社区正谋划将现有农家宾馆打造成高端民俗公寓，进一步深挖特色村寨资源，促进文旅融合发展，共同铺就一条各民族共居、共学、共事、共乐的幸福路。(洛报融媒记者 王子君 通讯员 薛伟旭 韩景双 李建强 文/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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