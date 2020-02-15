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今日起，洛阳开展白酒市场打假维权行动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.01.14 21:10

　　春节日渐临近。14日下午，洛阳市市场监管局综合行政执法支队联合习酒、洋河、剑南春和五粮液等酒类生产企业兵分几路，对我市酒类零售商店进行检查，开展白酒市场打假维权行动。

执法人员正在店内检查

　　在位于洛龙区政和路附近的几家烟酒专卖店内，执法人员每到一店，首先查看该店证照是否齐全，之后对店内所售的酒类品牌逐个查看真假。在一家烟酒店内，执法人员查获两箱“习酒”“梦之蓝”疑似假冒名牌白酒，经鉴定初步判定为涉嫌侵权商品，已依法对其进行扣押。执法人员介绍，这两箱白酒涉嫌侵犯注册商标专用权，下一步将送检鉴定，如果确实为假酒将对售卖的商家进行相应处罚。

扫描外包装辨别白酒真伪

　　随着传统佳节到来，白酒也进入销售旺季。那么，消费者应该如何辨别真假白酒？“一定要留意查验防伪标识。”执法人员说，很多知名酒类品牌都在外包装上印制有验证码或条形码，消费者可以通过手机“扫一扫”功能查验真伪。买酒时，可以要求商家提供供货商资质、进销存记录和检验报告等资料，这些都是其通过正规渠道采购商品的证明。价格也是特别需要注意的方面，如果您所购酒类的价格比官方建议售价便宜30%左右，就要留个心眼了，差价过大意味着可能有“猫腻”。另外，建议消费者一定要到正规的商场、超市和店铺购买酒类商品，怀疑买到了假酒请及时拨打12315投诉举报。

　　记者从市市场监管局了解到，为维护公平、有序的市场经营秩序，保护广大经营者和消费者合法权益，即日起至2月25日，该局将针对群众反映强烈、社会危害严重的“春节”期间的重点领域、重点行业和重点行为，开展有针对性的专项执法检查行动。

　　其中，在反不正当竞争和打击假冒伪劣执法检查方面，聚焦侵权假冒案件高发、问题严重的城乡接合地区，重点围绕品牌名酒、粮油食品、服装、家电产品等当前热销产品，针对各大商超、生产企业、标牌印刷企业及小作坊等开展执法检查，对在检查中发现的伪造产地、冒用认证标志、以次充好、以假充真、掺杂掺假、虚假宣传、侵害消费者权益、商标侵权等扰乱市场秩序的各类违法行为，依法行政，严厉打击，不留死角。全力打掉制假售假“窝点”和“源头”，推动建立健全长效监管机制，确保春节期间市场秩序稳定。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 陈翔 文/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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