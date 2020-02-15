13日至14日，中国共产党洛阳市第十一届委员会第十四次全体会议暨市委经济工作会议召开。

市委十一届十四次全会暨市委经济工作会议召开

市委常委会主持会议 李亚、刘宛康讲话

全会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会、中央经济工作会议、省委十届十二次全会暨省委经济工作会议精神，听取和审议了李亚受市委常委会委托作的工作报告，审议了市委常委会2020年抓党建工作情况专题报告，审议通过了《中共洛阳市委关于制定洛阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，表决通过了中国共产党洛阳市第十一届委员会第十四次全体会议决议，动员全市上下以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，继往开来、接续奋斗、实干争先，在全面建设社会主义现代化强市新征程上不断创造新的历史伟业

13日至14日，中国共产党洛阳市第十一届委员会第十四次全体会议暨市委经济工作会议召开。全会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会、中央经济工作会议、省委十届十二次全会暨省委经济工作会议精神，对全市“十三五”发展和2020年工作进行总结，对“十四五”发展和2021年工作作出部署，动员全市上下以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，继往开来、接续奋斗、实干争先，在全面建设社会主义现代化强市新征程上不断创造新的历史伟业。

会议由市委常委会主持。市委书记李亚、市长刘宛康出席会议并讲话。

市委常委赵会生、娄会峰、王敬林、王琰君、陈淑欣、何伟、李金迎、魏建平、王飞、李保国、李杏在主席台就座。

全会听取和审议了李亚受市委常委会委托作的工作报告，审议了市委常委会2020年抓党建工作情况专题报告，审议通过了《中共洛阳市委关于制定洛阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，表决通过了中国共产党洛阳市第十一届委员会第十四次全体会议决议。李亚就《建议(讨论稿)》向全会作了说明。

全会认为，2020年是洛阳发展进程中极不平凡的一年，面对严峻复杂的外部环境特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，市委常委会团结带领全市人民，深入贯彻习近平总书记重要指示，认真落实中央和省部署要求，把准方向、保持定力、攻坚克难，统筹推进疫情防控和经济社会发展，坚持以党建高质量推动发展高质量，坚定不移举旗帜、持续深化对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习宣传贯彻，众志成城战疫情、有效维护人民群众生命安全和身体健康，凝神聚力抓发展、着力实现经济社会发展稳定转好持续向好，高远务实谋未来、科学谋划开启全面建设社会主义现代化强市新征程的美好蓝图，真心实意惠民生、全面提升全市人民的获得感幸福感安全感，一以贯之强党建、不断巩固发展风清气正的良好政治生态，交出了一份优异成绩单。

全会指出，“十三五”时期是洛阳发展历史上浓墨重彩的五年，我们牢记习近平总书记的殷殷嘱托，认真落实中央和省部署要求，紧盯“四高一强一率先”奋斗目标，全面推进“9+2”工作布局，综合实力大幅跃升、转型发展持续深化、特色优势日益彰显、民生福祉全面增进、管党治党越来越严，“十三五”规划圆满收官，全面建成小康社会取得重大历史性成就。五年来，我们在突出政治统领中对标定向，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在对标对表、看齐紧跟中把准大局大势、明晰方向路径，不断开创洛阳发展新局面；在坚持人民至上中凝心聚力，坚持把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，汇聚起压倒一切困难而不被任何困难所压倒的强大力量；在把握大局大势中谋篇布局，自觉把洛阳发展放在中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局“两个大局”中去考量，放在国家大战略大布局中去审视，以大视野大格局做好“谋”的文章，努力做“正确的事”；在聚焦转型发展中提质增效，坚持以新发展理念为引领、以高质量发展为方向、以转型发展为路径，着力调结构转方式、提质量增效益，发展的“含新量”“含金量”“含绿量”不断提升；在强化担当作为中实干争先，坚持一切立足于实、立足于做、立足于效，解决了许多长期想解决而没有解决的难题，办成了许多过去想办而没有办成的大事。五年来，我们的成绩来之不易，积累的经验弥足珍贵。

全会强调，当前，我们已经进入新发展阶段，统筹“两个大局”、结合洛阳实际来审视，洛阳发展仍处于重要战略机遇期，呈现出“四期碰头”的鲜明特征。洛阳正处于战略机遇叠加期，要把战略机遇、政策机遇用足用活用好，乘势而上，掌握区域竞争与合作的主动权主导权，在融入大战略大格局中实现大发展；正处于转型跨越裂变期，要坚定不移推进转型发展，解决好制约发展的深层次问题，在转型发展高质量发展上行稳致远；正处于特色优势彰显期，要着眼新形势新任务、对标新部署新要求，对自身的特色优势进行重新审视和把握，进而更有针对性地发掘优势、用好优势，补齐短板并让短板变成长板，汇聚更多支撑洛阳发展的积极因素，不断开创洛阳发展新境界；正处于风险挑战交织期，要坚持底线思维，时刻绷紧防范化解重大风险这根弦，打好应对风险挑战的“组合拳”，努力把负面影响和消极因素降到最低。要坚持正确的历史观大局观发展观，用全面辩证长远的眼光看问题，准确把握新发展阶段的“时”与“势”，准确识变、科学应变、主动求变，勇于开顶风船，致力办好自己的事，在抢抓机遇、化危为机中，确保全面现代化强市建设开好局起好步。

全会提出了洛阳“十四五”时期经济社会发展主要目标和到二〇三五年打造现代化洛阳的远景目标：“十四五”要努力实现“四强两优三争先”奋斗目标，即经济实力更强、创新驱动力更强、开放引领力更强、人民幸福感更强，生态环境更优、场域载体更优，在制造业高质量发展上奋勇争先、在推动文化繁荣兴盛上奋勇争先、在区域辐射带动作用提升上奋勇争先；展望二〇三五年，我市经济实力、科技实力、综合竞争力将大幅跃升，打造具有全国重要影响力的现代化都市圈，基本建成“三个强市、两个高地、一个家园” ，也就是经济强市、生态强市、文化强市、中西部科技创新高地、“一带一路”双向开放新高地、幸福美好家园的现代化洛阳。

全会强调，“十四五”是洛阳开启全面建设社会主义现代化强市新征程的第一个五年。要深入贯彻新发展理念，着力推动发展高质量。坚持和完善“9+2”工作布局，赋予其新意新解，引导全市上下以深化提升“9+2”工作布局为抓手，全面贯彻新发展理念；突出问题导向，聚焦制约转型发展的思想观念、体制机制、传统做法等，精准务实、对症下药；加快形成与新发展理念相一致的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核，强化刚性约束，引导和倒逼各级更好地贯彻新发展理念。要积极融入新发展格局，牢牢把握发展主动权。要在提高供给质量上下功夫，坚持深化供给侧结构性改革这条主线，加快形成更高效率和更高质量的投入产出关系，加强创新链和产业链对接，不断提升产品和服务供给质量；在激发有效需求上下功夫，建立扩大内需的有效制度，着力促进消费扩容提质，持续扩大合理有效投资，不断扩大中等收入群体，把洛阳打造成国际消费中心城市；在畅通供需循环上下功夫，以统一大市场建设为主线，加快建设现代流通体系，塑造对外合作与竞争新优势，着力把洛阳打造成构建新发展格局的重要节点和支点、枢纽和平台。要全面落实新发展定位，加快建设现代化都市圈。把建设洛阳都市圈作为开启全面建设现代化强市新征程的主战场主抓手主平台，强化目标引领，聚焦“三区一枢纽一中心”战略定位，对标先进，拔高标杆、奋起直追，将目标细化到具体领域、具体层面、具体节点，确保洛阳在全国主要城市综合实力排名中进一步前移，推动洛阳都市圈加快成为具有全国影响力的现代化都市圈；扭住主攻方向，围绕创优势、补短板、促联动，着力推动制造业高质量发展、实施创新驱动发展战略、提升全方位开放水平、推动文化繁荣兴盛、抓好生态文明建设、加强基础能力建设、深化区域协同联动；搞好长短结合，既要咬定总目标、大方向，又要抓好当前事、具体事，尽快完善规划体系，落实好省支持洛阳发展的政策措施，谋划一批重点项目、载体平台并及早启动实施，取得实实在在的进展。要持续厚植新发展优势，积极抢占发展制高点。一手抓项目建设这个“牛鼻子”，不断健全从谋划、对接，到落地、推进，再到投用、达效的行之有效的机制，一以贯之抓好项目建设；一手抓场域载体这个“强磁场”，统筹谋划、打造、整合、利用好各类场域，让场域数量更多、层次更高、质量更好、磁力更强，实现“场域载体更优”目标。

全会指出，2021年是建党100周年，是“十四五”的开局之年，也是洛阳现代化建设进程中具有特殊重要性的一年。今年全市经济工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记关于河南工作的重要讲话和指示批示精神，认真落实省委十届十二次全会暨省委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务、大力实施“五提”行动，深化提升“9+2”工作布局，高质量推进现代化洛阳都市圈建设，努力保持经济运行在合理区间，持续推进转型发展高质量发展，确保“十四五”开好局，奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章，以优异成绩庆祝建党100周年。

全会强调，做好今年经济工作，要突出贯彻新发展理念、融入新发展格局、落实新发展定位、厚植新发展优势，以洛阳都市圈建设为主战场主抓手主平台，重点抓好十个方面：一要在推动制造业高质量发展上持续加力，始终把制造业高质量发展作为主攻方向，加快推进强链延链补链和稳链控链，加快构建“755”现代产业体系。二要在实施创新驱动发展战略上持续加力，持续推进创新平台建设、创新主体引育、创新人才集聚和科技体制改革，抓好科技创新和成果转化，真正以创新驱动赢得发展主动。三要在扩大内需上持续加力，坚定实施扩大内需战略，促进消费扩容提质，扩大合理有效投资，扩大中等收入群体，形成拉动经济增长的强劲动力。四要在深化改革开放上持续加力，以深化改革激活力，以开放引领增动能，围绕“国内一流、全省最优”打造市场化法治化国际化营商环境，推动改革和开放相互促进。五要在推进乡村振兴上持续加力，坚持农业农村优先发展，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚持以沟域生态经济为抓手推动农业高质量发展，大力实施乡村建设行动，加快促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。六要在提升城镇综合承载力上持续加力，高水平规划、高质量建设、精细化管理，完善规划体系、强化规划引领，深入实施百城建设提质工程三年行动，加大基础设施建设，提升公共服务水平，积极推进智慧城市建设，推动城市内涵式发展。七要在推动文化繁荣兴盛上持续加力，积极融入黄河文化带、大运河文化带建设，立足保护、抓好传承、推进弘扬、深化融合，把厚重的历史文化资源保护利用好，推动中国特色文物保护和考古工作走在全国前列，推动文旅融合高质量发展迈上新台阶。八要在加强生态文明建设上持续加力，持续实施“五大行动”，打好污染防治攻坚战，强化土地节约集约利用，加强黄河流域生态保护治理，在全域生态保护治理上取得新的更大成效。九要在保障和改善民生上持续加力，顺应人民日益增长的美好生活需要，扎实办好重点民生实事，统筹抓好群众就业、就学、就医、住房、养老、社保等工作，致力保基本、着力提品质，让群众的获得感幸福感安全感更加充实、更有保障、更可持续。十要在防范化解重大风险上持续加力，增强忧患意识、坚持底线思维，坚决打赢常态化疫情防控持久战，坚决守住不发生区域性系统性风险的底线，确保社会大局稳定。

全会强调，要加强党的全面领导，把党的集中统一领导优势转化为发展优势。要把加强党的领导体现在对标看齐、把准方向上，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。要把加强党的领导体现在总揽协调、建章立制上，完善研究决策机制、请示报告机制、协调联动机制、督导考核机制，推动党对经济工作的领导在职能配置上更加科学合理、在体制机制上更加完备完善、在运行管理上更加高效。要把加强党的领导体现在因时顺势、改进方法上，把准、顺应、善用“时”与“势”，增强工作的预见性、主动性和创造性。要把加强党的领导体现在真抓实干、确保落实上，永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，以实实在在的行动展现新风貌、实现新突破、创造新业绩。

全会要求，全市上下要把学习贯彻市委全会暨市委经济工作会议精神，与学习贯彻习近平总书记重要指示和中央、省部署要求等结合起来，明确目标任务、提升思路举措、强化真抓实做，在新征程上不断创造新的历史伟业。要牢记使命、锚定目标、全力而为，从强化政治担当、扛牢时代重任、落实发展需要、满足人民期待的高度，深刻理解洛阳“十四五”奋斗目标和2035年要远景目标，扎实做好各项工作。要把准方向、明晰任务、聚力而为，准确把握习近平总书记重要指示和党中央部署要求，准确把握洛阳发展方向与路径，围绕深化提升“9+2”工作布局，自觉把条块工作放到全市大局中去谋划和推动，把抓项目、抓场域摆在更为重要的位置，在扭住重点关键中抓好落实。要强化实干、勇于争先、倾力而为，大力发扬为民服务孺子牛、创新发展拓荒牛、艰苦奋斗老黄牛的精神，弘扬实干的作风，锤炼会干的本领，保持敢干的锐气，以更大的力度和更实的举措，努力干出不平凡的业绩。要立足当前、抓好开局、奋力而为，把贯彻落实好市委全会暨市委经济工作会议精神与抓实抓好常态化疫情防控、稳定经济运行、村(社区)“两委”换届、保障和改善民生、党风廉政建设等结合起来，确保在新征程上迈好第一步、见到新气象。

全会号召，全市各级党组织和广大党员干部群众要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，鼓足干劲、勇挑重担，砥砺前行、实干争先，为实现“十四五”规划和二〇三五年远景目标、奋力夺取全面建设社会主义现代化强市新胜利、谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章而努力奋斗。

市委委员出席会议。不是市委委员的现职市级领导同志；不是市委委员的县(市)区党政主要负责同志；不是市委委员的市委各部委主要负责同志，市纪委监委领导班子成员，市委巡察组正处级巡察专员，市人大常委会、市政府、市政协秘书长，市人大常委会、市政协各工作(专门)委员会主要负责同志，市直各单位、各垂直单位、各人民团体主要负责同志；驻洛央(省)企、市管企业、金融机构、科研院所、高等院校党委主要负责同志；部分参加省第十次党代会、市第十一次党代会的基层一线代表；部分专家学者、民营企业家代表等参加会议。(洛报融媒记者 李江涛 李东慧 白云飞/文 记者 刘冰/ 图)