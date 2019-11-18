洛八办纪念馆收到多件捐赠藏品 百年历史军用望远镜长1米多

100多年前的铜质军用望远镜，您见过吗？14日上午，市民杨小杰第三次向八路军驻洛办事处纪念馆(简称洛八办)捐赠个人藏品，包括4部铜质军用望远镜、2部照相机等。

杨小杰捐赠的藏品

100多年前的铜质军用望远镜，您见过吗？14日上午，市民杨小杰第三次向八路军驻洛办事处纪念馆(简称洛八办)捐赠个人藏品，包括4部铜质军用望远镜、2部照相机等。

杨小杰是一名退伍军人，退休前在一拖厂工作，业余喜欢搞收藏。六年前，杨小杰的女儿嫁到杭州，此后他经常去杭州女儿家生活，家里的藏书、军用望远镜、粮票等藏品成了他的牵挂。

2019年11月，在记者见证下，杨小杰把个人收藏的抗战时期的日军望远镜，800余张粮票等藏品，无偿捐赠给洛八办。之后，他又向洛八办捐赠了对空一米测距机、炮队镜等藏品。

杨小杰展示1915年英军望远镜

14日，洛报融媒记者在洛八办看到，杨小杰捐赠的4部军用望远镜，其中一部为1915年生产的单筒可伸缩望远镜，共有6节，长度超过1米，顶端直径约7厘米。镜身上刻有“London”(注：伦敦)“1915”字样。

镜身上刻有“London”（注：伦敦）“1915”字样

“经过查阅相关资料得知，这个望远镜是英国军队使用的炮兵指挥镜，下面配有三脚架，支撑镜身，便于观察敌情。”杨小杰说，该望远镜是他于2014年冬天从香港淘来的藏品。

杨小杰介绍，其余三部军用望远镜，其中两部初步判断分别为1860年前后英法联军使用的望远镜、1900年美军使用的望远镜，各见证了一段沉重的历史。另外一部是抗美援朝时期缴获的美军望远镜，可手动调焦距。当日上午，洛八办副馆长王丹向杨小杰颁发了荣誉证书。

记者从洛八办获悉，2020年全年，洛八办共接收社会捐赠535件(套)展品。其中，2020年5月，市民高翔向洛八办捐赠了抗战时期八路军使用过的子弹箱，箱子上有“英造，七九曳光弹，750发”字样。高翔还捐赠了我军缴获的侵华日军相册等。2020年8月，抗美援朝老兵郭火生向洛八办捐赠了抗美援朝时期朝鲜女子编织的“朝鲜留念”朝鲜文字样的水杯袋，中国人民赴朝慰问团赠送的“抗美援朝保家卫国”纪念手帕等。

颁发荣誉证书

“2020年12月，洛八办被定级为国家二级博物馆。为了丰富洛八办的馆藏，我们希望社会各界向杨小杰、郭火生、高翔等捐赠者学习，向洛八办捐赠与抗战历史有关的报刊、信件、纪念证章等及解放战争、社会主义建设各时期的珍贵历史资料和实物。”洛八办馆长赵光付说，洛八办是中宣部命名的全国爱国主义教育示范基地，丰富的馆藏将更有助于进行爱国主义教育工作。(洛报融媒记者 余子愚 通讯员 梁雁 文/图)

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