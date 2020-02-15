考古新发现！3500年前，偃师商城已有完善的排水体系

洛阳五大都城遗址之一的偃师商城遗址，又有考古新发现！14日，洛报融媒记者从中国社会科学院考古研究所河南第二工作队(偃师商城考古队)获悉，该队对遗址内的多处水道(系)遗存进行局部揭露，初步探明了宫殿区内雨水的排水体系。

早期水道

洛阳五大都城遗址之一的偃师商城遗址，又有考古新发现！

14日，洛报融媒记者从中国社会科学院考古研究所河南第二工作队(偃师商城考古队)获悉，该队对遗址内的多处水道(系)遗存进行局部揭露，初步探明了宫殿区内雨水的排水体系。

“从2020年10月初开始，我们对遗址内新发现的水道穿越城墙和护城壕的部分和宫殿区东侧水道东段进行了局部揭露。”中国社会科学院考古研究所副研究员、偃师商城考古队领队陈国梁介绍，本次发掘让遗址内水系的脉络进一步显现，可以确定遗址存在着完善的水系遗存。

中晚期水道

公元前16世纪前后，商汤灭夏，建立商朝。商汤攻入夏都后，在夏都附近新建城市，即现在的偃师商城。从考古情况来看，偃师商城在建设过程中考虑到了如何防范雨季内涝，这些水系遗存体现了古人在城市规划上的智慧。

经过一步步的精细发掘，考古人员初步认定，在偃师商城小城区域至少存在着两条东西向的可能形成于不同时期的水渠，宫殿区的雨水排至其外侧的环城沟渠中，然后再汇流至主干渠道内排向城外。

在没有地下综合管廊的3500年前，一条条水渠是如何穿越护城壕、道路和城墙的呢？

水渠穿越城墙处

为了找到答案，考古人员先对偃师商城大城西墙附近的一条水渠进行了发掘。“水渠为东西向沟槽状，宽约2.7米，槽内两侧各砌了宽约半米的石块，底部铺设石板，是一处明渠，渠道残存深度约0.75米。”陈国梁介绍。

“几”字形水道局部

而在宫殿区外的东北部，早年发现的一处倒“几”字形水道的拐角部位经发掘被确认为暗沟。“这条水渠为一次修建而成，没有见到改建的痕迹。”陈国梁介绍，水道的修筑方式为先开挖沟槽，然后在其内部两侧垒砌石块，中部形成较窄的水腔，水腔上部铺盖石块，隐藏于地下。

类似明暗结合的水渠不算少见。在宫殿区东侧，考古人员就发现了一条南北向的明暗结合水渠，这条水渠汇入主干渠，主要功能就是收集、排放宫殿区的雨水。

“新发现的水系为探索偃师商城水资源的利用和水利设施的分布、变迁提供了新的资料。”陈国梁说，发掘工作仍在进行，部分地段刚刚揭露至水道表面，还有更多细节有待发现。

研究者认为，商汤灭夏后，按规划设计修建了一座平面大体呈长方形的城址，即偃师商城的小城。后来，商代的统治者又在小城的基础上修建了大城。研究表明，小城四面城墙的中间，可能各有1座城门。

偃师商城遗址小城北墙中段发掘现场

2020年上半年，在对小城北墙进行发掘时，考古人员对小城北门进行了探寻。“我们发现北墙正中位置有两块突出的夯土，且它们均为北墙基槽的一部分，参照大城北门勘探的结果来看，这些夯土形制相对规整，可能就是北墙上的门址所在。”陈国梁说。

以偃师商城遗址为代表的商代早期历史是夏商考古发掘与研究的重点，是中华民族历史发展中的关键一环。偃师商城遗址的深入研究是夏文化与早期中国研究的重要内容之一，更是文化遗产保护工作开展的前提。

陈国梁说，下一步，考古工作将继续以偃师商城一期文化遗存的综合研究为主要目标，以小城区域为基本工作对象，采用大面积考古勘探和小面积发掘相结合的方式，深入研究偃师商城的布局、年代与性质等问题，为遗址复原展示和遗址公园的建设奠定考古学基础。（洛报融媒记者 智慧）(图片由中国社会科学院考古研究所河南第二工作队提供)