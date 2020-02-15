二广高速洛阳城区段6座上跨天桥拆除

为保障二广高速洛阳城区段改扩建工程顺利进行，该工程指挥部14日组织力量拆除6座上跨天桥和1座渡槽。

为保障二广高速洛阳城区段改扩建工程顺利进行，该工程指挥部14日组织力量拆除6座上跨天桥和1座渡槽。

当天上午8点半，二广高速公路洛阳城区段封闭施工，瀍河站、伊滨站、龙门站封闭，禁止车辆通行，洛报融媒记者在现场看到，大型机械使用破碎锤同时作业，对桥墩进行破碎拆除。

施工现场负责人介绍，此次拆除作业缘于原有的上跨天桥长度只有24米，对二广高速洛阳城区段改扩建工程不利，因此需重新建设，使长度达到80米；拆除作业主要难点在于二广高速车流量大，必须在5个小时内完成拆除任务。另外，拆除作业结束后，施工单位将完成剩余的路面工程，预计今年5月还要对二广高速洛阳城区段刘窑沟大桥进行拆除。

二广高速洛阳城区段改扩建工程里程约28.9公里，将把原有双向四车道改扩建至双向八车道，计划今年6月底完成。截至目前，该工程东半幅沥青混凝土中下面层施工已完成，实现双向四车道通车；西半幅正在封闭施工中；全线路基土石方施工已完成98%，桥梁工程完成80%。（洛报融媒记者 赵硕 通讯员 吴伟 文/图）