洛北城区今年新开建三级综合医院

健康连着千家万户的幸福。正在召开的洛阳市委十一届十四次全会暨市委经济工作会议透露，今年，洛阳将加快建设健康洛阳，进一步调整完善市区公共医疗资源布局，以重大项目建设为抓手，落地一批综合医院和优质医疗资源，让老百姓在家门口就能享受到优质医疗服务。

健康连着千家万户的幸福。正在召开的洛阳市委十一届十四次全会暨市委经济工作会议透露，今年，洛阳将加快建设健康洛阳，进一步调整完善市区公共医疗资源布局，以重大项目建设为抓手，落地一批综合医院和优质医疗资源，让老百姓在家门口就能享受到优质医疗服务。 省第二儿童医院效果图 健康连着千家万户的幸福。 正在召开的洛阳市委十一届十四次全会暨市委经济工作会议透露，今年，洛阳将加快建设健康洛阳，进一步调整完善市区公共医疗资源布局，以重大项目建设为抓手，落地一批综合医院和优质医疗资源，让老百姓在家门口就能享受到优质医疗服务。 ●抓好中医骨伤科国家区域医疗中心建设 ●争取国家呼吸区域医疗中心落地 ●建成投用省第二儿童医院、豫西公共卫生中心一期、市中医院伊滨医院一期等项目 ●年底前洛阳肿瘤医院、伊滨综合医院一期主体完成 ●在洛北城区开工建设三级综合医院 ●在高新、西工红山分别启动三级以上综合医院前期工作 （洛报融媒记者 白云飞 李东慧）