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李白的师父
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.01.14 08:51

　　若在洛阳街头问人，知道洛阳三绝吗？估计十人有八人会说：龙门石窟、洛阳水席、洛阳牡丹呀！唐代也有三绝，也都与洛阳有关，那就是李白歌诗、张旭草书、裴旻(mín)剑舞。李白和张旭大家都比较熟悉了，今天我们说说裴旻。

　　裴旻，唐代著名大将军。据《太平广记》载，开元年间，裴旻在东都洛阳，因母亲去世，想请大画家吴道子在东都天宫寺作壁画，以超度母亲亡魂。吴道子说：好久没作画了，没有灵感，如果裴将军一定要让我画的话，先请将军“舞剑一曲”，好启发一下我作画的灵感。

　　裴旻一听，当即脱去孝服，持剑起舞，只见他“走马如飞，左旋右抽”，忽又“掷剑入云，高数十丈，若电光下射”，紧接着，他“引手执鞘承之，剑透室而入”，被抛起数十丈高的剑，竟被他手持剑鞘接住，剑直入鞘中，这剑法真是出神入化。围观者为之震惊，赞叹不已。

　　吴道子也被裴旻精妙绝伦的剑舞感动，当下挥毫图壁，很快，一幅“为天下之壮观”的壁画就绘成了。

　　飞剑入鞘，这种只有在武侠小说中才能见到的绝技，绝非古代文人的夸张描写。

　　颜真卿就曾写诗《赠裴将军》，盛赞这位裴将军的武艺：“剑舞若游电，随风萦且回……入阵破骄虏，威名雄震雷。一射百马倒，再射万夫开。匈奴不敢敌，相呼归去来。功成报天子，可以画麟台。”

　　大诗人王维也作过一首《赠裴旻将军》：“腰间宝剑七星文，臂上雕弓百战勋。见说云中擒黠虏，始知天上有将军。”

　　唐文宗在位时，曾向全国发出一道诏书，御封李白歌诗、裴旻剑舞、张旭草书为大唐“三绝”。

　　“诗仙”李白，其诗独步千古，但鲜为人知的是，李白也是剑术高手，相传他曾一日剑屠三虎，而其师父就是裴旻。

　　据史书记载，唐朝还有一位舞剑高手公孙大娘，善舞剑器，舞姿惊动天下。她在民间献艺，观者人山人海，应邀到宫廷表演，无人能比。公孙大娘舞剑，纯粹以供人观赏为目的，裴旻毕竟是位驰骋疆场的猛将，要在战场上厮杀，故裴旻舞剑可不是闹着玩的。（记者 刘永娟）　
[ 责任编辑：潘亮]
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