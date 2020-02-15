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一人有三个养老金账户？可账户合并后累计缴费年限
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.01.14 08:36

　　本期关注

　　近日，市民王先生在洛阳网“百姓呼声”平台发帖咨询：近期，我查询发现自己有三个养老金账户，想知道会不会影响今后领取养老金？这三个账户能否合并为一？

　　听您倾诉

　　王先生说：“最近，我在支付宝平台上查询发现，自己竟然有三个养老金账户，参保单位各不相同，都是我工作过的公司。”其中，第三个账户为目前所在公司开立，还在正常缴费，缴费地为洛阳。

　　王先生想知道，为什么会出现一人多个养老金账户的情况，这是否影响未来养老金的领取，能否将三个账户进行合并、缴费年限累计等。

　　所跑单位

　　洛阳市社会保险中心

　　跑腿经历

　　市社会保险中心参保登记科工作人员说，社保账号是以个人身份证号作为唯一标识的，正常情况下不会出现一人多个养老金账户的情况。王先生之所以有多个养老金账户，主要是因为早前社保信息系统未实现全省联网。

　　举例来说，某人在A地参加工作，缴纳社保，当地就会为其开立一个社保账户。随后，工作调动，B地又为其开立了一个社保账户。如果A地和B地并未联网，就会出现一个人有两个社保账户的情况。

　　目前，全省社保信息系统已经联网，在省内调动工作，不会出现类似情况。

　　该工作人员说，王先生这种情况，不会影响退休后养老金的领取。如果此前账户没有欠费，他现在可以选择将三个养老金账户合并到一起，累计计算缴费年限和个人账户金额，具体可联系当前工作单位进行办理。

　　如果此前参保单位不在洛阳区域范围内，还需要办理企业养老保险关系异地接续手续。省外异地企业养老保险关系转移，可在转入地申请(或网上申请)，不需要开具养老保险参保缴费凭证，需接续养老保险关系，转移基金；省内异地企业养老保险关系转移，可在转入地申请(或网上申请)，只转关系，不转基金。

　　目前，王先生在我市正常参保缴费，可以由本人或者用人单位向我市社保经办机构申请转移接续养老保险关系。符合转入条件，我市社保经办机构将与原参保地社保经办机构办理，转移接续养老保险关系。

　　如果在多地缴纳社保，应该在哪里办退休呢？该工作人员说，一般是户籍所在地或社保缴费十年以上的地区，具体参照国家关于社保关系转移接续政策相关规定。参保人员退休前，需要提前将在不同地方的社保关系，按政策规定转移接续到所选的退休金领取地，合并后核算养老退休待遇。不允许多地参保，重复领取养老金。

　　此外，如果此前参保养老保险类别不同，如有城乡居民养老保险和职工养老保险两个账户，需按政策规定，选择领取待遇险种后，进行养老保险关系的转移合并。不得同时享受两种养老保险待遇。

　　跑腿结果

　　王先生表示，他已知晓相关政策规定，近期将去办理账户合并手续。（记者 郭飞飞 实习生 王甜甜 通讯员 耿永要 董贡献）
[ 责任编辑：潘亮]
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