洛阳市教育局：疫情中高风险地区洛阳籍学子请尽量留在当地过节

最近，不少高校开始放假，有的学生在疫情中高风险地区上学，寒假能回洛阳吗？有些在洛阳上学的学生家在外地，能顺利返乡吗？市教育局昨日发布《致洛阳籍外地学子的一封信》及《2021年学校寒假期间新冠肺炎疫情防控工作要点的通知》，对以上问题进行回应并发出倡议。

最近，不少高校开始放假，有的学生在疫情中高风险地区上学，寒假能回洛阳吗？有些在洛阳上学的学生家在外地，能顺利返乡吗？市教育局昨日发布《致洛阳籍外地学子的一封信》及《2021年学校寒假期间新冠肺炎疫情防控工作要点的通知》，对以上问题进行回应并发出倡议。

倡议

有条件的请尽量留在当地过节

“随着春节的临近，社会人员流动性加大，聚集性活动增多，疫情传播风险进一步增大。”市教育局相关负责人说，为保障师生们的身心健康和安全，教育部门按照我市疫情防控最新要求，向广大学生发出倡议：为减少人员流动，请在疫情中高风险地区求学的洛阳籍学子尽量留在当地过寒假及春节，非必要尽量不要返洛；在洛阳求学的外地学子，有条件的请尽量留在洛阳过节。

在疫情低风险地区求学的洛阳籍学子，返洛前要规划好路线，尽量简化行程；建议乘坐私人交通工具，如需乘坐火车、飞机等公共交通工具，请在网上购票，减小接触风险；返程期间，要严格做好个人防护，全程戴口罩，与他人保持安全距离，非必要不交谈。

高中

正在排查近年考入疫情中高风险地区学校的学生

在疫情防控方面，各县(市)区教育局、各中小学要把精力放在有效预防上，不断完善本地、本校疫情防控工作方案，严把信息报送、校园出入、健康监测、清洁消毒等关口，筑牢安全防线。各部门要认真排查近期(“14+2”天)去过疫情中高风险地区的人员，并要求全部做核酸检测，没有异常情况方能入校。

目前，全市各高中正在排查2017年至2020年通过本校考入石家庄、北京、邢台、黑河、沈阳、大连等疫情中高风险地区及境外所有区域学校的洛阳籍学生，并掌握其回洛情况。在疫情中高风险地区求学的学生，尽量不要返洛；已返回且核酸检测为阴性的，要进行(“14+2”天)居家隔离。

寒假期间，各校要继续做好师生健康监测“日报告”“零报告”。对于在疫情中高风险地区的师生，要时刻保持联系，在疫情没有彻底解除前，一律不准返洛。各校要通过微信群、钉钉等向家长传达最新的防疫要求，提醒家长和学生做好居家防控工作，做好家校沟通。

寒假期间，建议师生非必要不聚会、不参加聚集性活动，规范戴口罩，排队保持“一米线”，养成用公筷、吃熟食的健康生活习惯。一旦出现发热、咳嗽、腹泻等症状，应自觉戴好一次性医用口罩，及时前往附近发热门诊就诊，尽量避免乘坐公共交通工具，尽量少接触他人，提供真实的个人信息和行动轨迹。

机构

每班学生不超过25人，实施封闭式管理

对于校外培训机构，各县(市)区教育部门近期将按属地管理原则进行重点检查、管理。

1.严禁无证非法办学；2.严格控制班级规模，每班不能超过25人；3.保持教学区域整洁，每节课后要进行20分钟至30分钟的通风换气，通风时注意保暖；每天对教室、办公室、接待室、洗手间、电梯等公共活动区域进行全方位消毒，并做好消毒记录；4.实施封闭式管理，学生家长、教职工家属、快递员、外卖员等，严禁进入培训机构；5.所有人员实行健康打卡，放学之前不得外出。

此外，即将参加考试的艺术、体育类考生及其家长也要注意，参加校考时要做好个人防护，返洛后要按照规定进行隔离检测；尽量不到疫情中高风险地区参加考试。（记者 焦琳）