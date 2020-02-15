沙尘天气将影响洛阳 出现扬尘重度或严重污染过程风险较大

记者从市污染防治攻坚办获悉，受沙尘暴传输影响，今明两天我市或将出现严重污染过程。
记者从市污染防治攻坚办获悉，受沙尘暴传输影响，今明两天我市或将出现严重污染过程。
自11日以来，我国北方地区连续受到多频次沙尘过程影响，我省除南部区域外，大部分区域出现PM10重度或严重污染过程。根据最新预报，受偏西北强沙尘暴传输影响，14日0时至15日20时，我市出现扬尘重度或严重污染过程风险较大。
为有效应对沙尘污染，市污染防治攻坚办昨日印发通知，要求全力做好防范工作。通知要求，14日0时至15日20时，所有施工工地必须落实“七个百分之百”措施；做好道路扬尘污染管控工作，开展清洁行动，增加湿扫吸扫频次，确保道路润湿不起尘；企业要对水泥、石灰等易产生尘埃的散体物料堆场进行封闭式管理，对露天堆放的土方、砂石全面进行围挡，同时使用密闭式防尘网苫盖，交缝处双层苫盖。
市污染防治攻坚办提醒公众，要注意健康防护，减少室外活动，不参与户外大型集会，尽量少开窗、少外出，必须外出时要佩戴口罩；中小学校、幼儿园应减少课外活动；户外工作者应佩戴口罩、防护镜等防护用具。(记者 李三旺)
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