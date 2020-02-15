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交警部门提醒：遇到这种情况应重新打刻或变更登记发动机号码

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.01.14 08:20

　　近日，一些市民在给车辆办年检时，遇到因发动机号码与行驶证信息不符，导致车辆无法通过年检的情况。交警部门提醒，遇此情况需要重新打刻发动机号码，或变更登记发动机号码。

　　市交警支队车管所相关负责人说，自1月1日起，《机动车安全技术检验项目和方法》(GB38900-2020)实施，该标准要求检验车辆发动机号码/驱动电机号码。一些车辆发动机号码辨认不清，或在更换了发动机部分零件、发动机整机后，没有到车管部门进行变更备案或变更登记，会导致车辆不能通过年检。因此，出现上述情况后，车主需及时到车管部门对车辆进行发动机变更备案或变更登记。

　　该负责人说，车辆的发动机号码因磨损、锈蚀、事故等原因辨认不清的，车主需驾驶该车辆，并携带身份证、机动车登记证书、行驶证到车管部门，由车管部门查验岗工作人员确认无被凿改嫌疑后，工作人员会引导车主到有资质的单位重新打刻发动机号码。

　　如果车辆因质量问题或事故等原因更换了车辆发动机的部分零件，如缸体、缸盖，需要重新打刻发动机号码。车主需驾驶该车辆，并携带身份证、机动车登记证书、行驶证、发动机缸体缸盖合格证、来历证明、维修证明、维修清单等，到车管部门办理相关手续，再到有资质的单位重新打刻发动机号码。

　　交警部门提醒市民，未经车管部门同意，私自打刻发动机号码，车主将被罚款。

　　此外，如果车辆因质量问题或事故等原因更换了车辆的发动机整机，需要到车辆检测机构进行机动车安全技术检测，确保重新更换的发动机与车辆安全匹配。随后，车主需驾驶该车辆，并携带安全技术检验合格证明、身份证、机动车登记证书、行驶证和新发动机的合格证、来历证明、维修证明、维修清单等，到车管部门办理车辆发动机号码变更登记。

　　交警部门提醒市民，车主应当在变更发动机后十日内向车管部门申请变更登记。

　　据了解，目前，中、大、重型车辆(即黄牌车)可在舜通二手车市场办理以上业务，小、轻型车辆(即蓝牌车)可在市车管所办理以上业务。（记者 郭秩铭 通讯员 姜东）
[ 责任编辑：潘亮]
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