揭秘玄武门遗址部分出土文物：这块城砖上的手印纹谜团重重　

城砖上的神秘手印纹有何含义？筒瓦上的“官”字标记是何用处？瓦当上的莲花纹与牡丹纹有何寓意？昨日，记者走进中国社科院考古研究所洛阳工作站文物库房，为您揭秘玄武门遗址部分出土文物。

“西窑韩演”砖瓦残片

城砖上的神秘手印纹有何含义？筒瓦上的“官”字标记是何用处？瓦当上的莲花纹与牡丹纹有何寓意？昨日，记者走进中国社科院考古研究所洛阳工作站文物库房，为您揭秘玄武门遗址部分出土文物。

“官”字砖瓦，宫城屡见不鲜

昨日，记者在文物库房中看到了不少带有“官”字的砖瓦残片。中国社科院考古研究所洛阳唐城工作队队长石自社介绍，“官”是出自官营窑址的标记，此类文物在隋唐洛阳城宫城区屡见不鲜。

“官”字砖瓦，盛行于唐代中原地区。并非所有出自官营窑址的砖瓦都带有“官”字标记，有标记的只是其中一小部分。

2013年，我市曾在一处基建工地发现12座烧窑，它们的时代不同，从唐代延续到宋代早期。在其中一座宋代烧窑内，就发现有几块带有“官”字的砖瓦残片。当时，考古人员推测这些烧窑是为营建洛阳城烧制建筑材料而建的。

此外，玄武门遗址还出土有体现古代“物勒工名”制度的署名砖瓦。记者在库房中看到，其中一块砖瓦残片上就清晰地标记着“西窑韩演”字样，其中的“西窑”是窑名，“韩演”是工匠名。

城砖上的手印纹

手印纹城砖，至今谜团重重

如果说带有文字的砖瓦相对容易解读，那玄武门遗址出现的少量手印纹城砖就有些让人摸不着头脑了。

在遗址现场和文物库房，记者见到了两块手印纹城砖。两块砖均为一砖一印，手印掌心朝下，用右手掌所按。记者注意到，两块砖上的手印按得规规矩矩、实实在在，似乎是有意为之。

古人为什么要在砖上按手掌印？石自社介绍，目前学界存在多种解释和推测。

有人解释说，砖匠烧砖时会用手把砖坯从模具中取出来，如果此时砖坯还没有晒干，就可能留下手掌印。

也有人认为，按手印是砖匠承担质量风险的一种手段，按谁的手印，就说明是谁做的，一旦出现质量问题，就能追责到人。

还有人推测，古代只有官窑可以在砖上刻字做标记，不允许民间砖窑在砖上刻字，所以在砖坯上按下手印，是民间砖窑对自己产品有别于其他砖窑产品的一种“商标”标示。此外，也有人认为砖上的手印与宗教、风俗等有关。

到目前为止，古人在砖上按手印的真正含义仍有待深入研究。

脊饰

脊饰，可以彰显屋主地位

脊饰是建筑顶部的装饰物，用以美化建筑以及彰显屋主及建筑本身的地位。

这件脊饰出土于玄武门遗址北宋宫殿遗迹中，是玄武门遗址目前出土的唯一一件脊饰。脊饰的造型为兽头，一般用在高等级建筑的垂脊或戗脊上，低等级建筑的正脊两端有时也会使用。

在古代，建筑除了居住、办公，还有彰显身份等级的作用。身份等级不仅体现在面阔的数量和开间大小的体量上，也体现在脊饰的形制上。对此，历朝历代都有明文规定。

唐《营缮令》规定：“非常参官，不得造轴心舍，及施悬鱼对凤瓦兽通栿乳梁装饰。”就是说不是经常参见皇帝的高级官员不得建仿宫室宅第，其宅第不得施以悬鱼、对凤、瓦兽等装饰。到了宋代，《天圣营缮令》规定：“太庙及宫殿四阿，施鸱尾，社门、观、寺、神、祠亦如之。”《明会典》规定：公侯亲王建造屋舍，屋脊使用花样之瓦兽，一品至五品官的厅堂，屋脊许用瓦兽，其余官员和百姓不得有建。

对于建造房屋时的逾制行为，一般都会严厉处罚。《唐律》规定，建舍违令者杖一百，并强制拆改，模仿宫制建屋者会招来杀身之祸。清代和珅的二十条罪状之一就是建造自家宅院时参照了紫禁城宁寿宫和圆明园的标准，属于逾制之举。

瓦当纹饰，体现文化变迁

玄武门遗址出土的瓦当，以唐代和宋代为主。其中，大部分唐代瓦当的纹饰为莲花纹，宋代瓦当除了有莲花纹，还有兽面纹。

在佛教中，莲花常被比喻为美好圣洁的事物。魏晋南北朝时期佛教盛行，以莲花为题材的各种工艺品成为当时最时兴的装饰，莲花纹也从这一时期开始在瓦当上出现，并被统治者所推崇。

自隋唐至北宋早期，莲花纹成为瓦当上最常见的一种纹饰。从宋代起，兽面瓦当渐渐取代了莲花瓦当，牡丹纹瓦当也逐渐增多。

瓦当上牡丹纹的出现，与牡丹种植的发展有很大关系。牡丹种植，始于隋，盛于唐，甲天下于宋。实际上，在唐代，牡丹审美风尚仅存在于上层阶级，圈子较小。到了宋代，牡丹审美被社会各阶层所接受，牡丹文化开始凝塑。(记者 刘嘉仪/文 张怡熙/图)