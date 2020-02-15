中信重工工业互联网平台再次入选国家级试点示范项目

记者日前从市工信局获悉，中信重工建设的“矿山装备工业互联网平台”，近日成功获评国家制造业与互联网融合发展试点示范项目(行业工业互联网平台方向)，中信重工由此成为我省唯一入选国家制造业与互联网融合发展、国家工业互联网“双试点示范”的企业。

记者日前从市工信局获悉，中信重工建设的“矿山装备工业互联网平台”，近日成功获评国家制造业与互联网融合发展试点示范项目(行业工业互联网平台方向)，中信重工由此成为我省唯一入选国家制造业与互联网融合发展、国家工业互联网“双试点示范”的企业。

作为我省首批重点培育的工业互联网平台，“矿山装备工业互联网平台”可通过智能感知、工业数据采集、无线传输和大数据分析应用，以微服务组件和工业App的形式赋能行业企业，实现产品全生命周期管理，构建集智能化产品和“互联网+”服务于一体的综合智能服务体系和产业生态圈，加速推进矿山产业数字化转型升级。2018年，“矿山装备工业互联网平台”与中国一拖打造的“现代农业装备工业互联网平台”双双入选国家工业互联网试点示范项目。

目前，该平台已完成四层架构建设，具备广泛的设备接入、设备管理及工业数据采集和分析能力，能够适配90%以上的主流工业协议。截至2020年年底，该平台已接入30余家矿山龙头企业价值数十亿元的100多台核心矿山装备，同时整体接入多条智能化生产线，已开发出设备健康管理、矿石粒度智能检测、衬板磨损在线检测等10多个独有的工业App和16个工业机理模型。

国家制造业与互联网融合发展试点示范项目评选由工信部启动，旨在遴选一批试点示范项目，探索形成可复制、可推广的新模式和新业态，增强制造业转型升级新动能。下一步，我市将继续推动制造业与数字经济深度融合，深入开展工业互联网建设，通过赋能产业升级持续助力洛阳都市圈建设。(记者 陈曦 通讯员 翟芳芳 刘强)