手写发言稿 讲出新思考（践四力 写担当）

昨日上午，市委党校2020年秋季学期县处级干部进修二班，迎来了一场特别的学习研讨会。

昨日上午，市委党校2020年秋季学期县处级干部进修二班，迎来了一场特别的学习研讨会。

8时40分，研讨会正式开始，主持人李国强简明扼要地介绍了背景。11日，习近平总书记在中央党校(国家行政学院)省部级主要领导干部学习贯彻党的十九届五中全会精神专题研讨班开班式上发表重要讲话，进一步阐述了新发展阶段、新发展理念、新发展格局核心要义。

“此次讲话意义重大，12日市委党校中心组已进行专题学习，为确保第一时间将讲话精神传达到每一个学员，今天举行学习研讨活动，咱们围绕讲话精神谈体会、谈落实、谈打算。”主持人李国强开门见山。

学员们显然已提前进行了学习，不少人手写发言材料，洋洋洒洒写了好几页。

“习近平总书记在中央党校开讲‘新年第一课’，分析我们处于什么样的历史方位，主攻方向在哪里，要全面做强哪件事，明确全面建设社会主义现代化国家如何开好局、起好步。”学员金燕说，“新年第一课”意义重大、内涵丰富、思想深邃，为我们全面建设社会主义现代化国家注入了强大的思想动力。

“习近平总书记在讲话中提出，要从忧患意识把握新发展理念，必须增强忧患意识、坚持底线思维，随时准备应对更加复杂困难的局面。”学员王联委表示，今年是建党100周年，每个县处级干部都该扪心自问，自己是否精神懈怠、有没有做到居安思危，要时刻振奋精神，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。

学员王跃武表示，此次习近平总书记提出构建新发展格局的关键在于经济循环的畅通无阻，要坚持深化供给侧结构性改革这条主线。作为工信系统工作人员，自己思考颇多。“习近平总书记的重要讲话精神为推动工业高质量发展提供了行动指南。到2025年，洛阳制造强市和数字洛阳建设要取得跨越式发展，必须在科技创新、融合发展、场域载体、项目建设上发力，实现新的突破。”王跃武说。

整场学习研讨会整整持续3个小时，学员们不时插话交流，气氛十分活跃。

“今天举行学习研讨会，第一时间传达学习习近平总书记重要讲话精神，就是希望大家学出信仰、学出信心，更加坚定投入洛阳副中心、都市圈建设的决心信心。本期进修班马上就要结业了，希望大家把讲话精神原原本本带回工作单位，在强化落实力执行力穿透力上聚力加力，为开启建设社会主义现代化强市新征程凝聚强大动力！”主持人李国强结束语充满期许。（记者 孙小蕊 通讯员 郑昌伟）