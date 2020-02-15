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用“时间银行”养老 不妨多些尝试
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.01.14 08:20

　　储蓄时间换养老服务，目前“时间银行”养老新模式正在遍地开花。具体来说，就是年轻人或低龄老人为高龄老人尤其是空巢老人提供看护、陪伴、助行、助医等生活照料类服务，并存储服务的时间，在自己进入老龄后可以用之前存储的时间兑换服务，实现互助养老、爱心循环。

　　“年轻存时间，年老享服务”，“时间银行”养老模式，借鉴了商业银行的储蓄模式，是一种志愿服务激励模式，具有“共担养老服务责任、共享养老服务权利”的属性，同时能够有效解决当前养老服务面临的老人多、服务人员少问题。

　　要知道，我国的老龄化态势正在逐渐严峻，截至2019年年底，我国60岁以上的老年人口达2.54亿，占总人口的18.1%。根据相关预测，“十四五”期间，全国老年人口将突破3亿，我国将从轻度老龄化迈入中度老龄化。面对越来越大的养老压力和日益增长的养老需求，通过“时间银行”去发动更多社会力量参与互助养老服务，丰富养老资源、积蓄养老力量，不失为一条应对人口老龄化的有效路径。

　　从实践来看，一些地方的“时间银行”已经有了比较完善的运行机制，具备了可观的规模，正在向更大范围推广。比如，上海去年年底将“时间银行”写入养老法规，并逐年扩大覆盖范围；广州截至去年年底，“时间银行”注册志愿者超过11.9万名，已成为社区志愿服务的重要力量；南京是全国首个在全市层面统一推行“时间银行”的城市；青岛今年也将全面推广“时间银行”，实现全市通存通兑……可以说，通过无偿照顾别人，来换取今后被人照顾的机会，这种“我为人人，人人为我”的互助模式已经有了很好的探索。

　　其实，我市早在2011年就推出了“时间银行”，只不过和养老的关系并不紧密，兑换的是一些志愿服务项目或礼品。如此看来，我们的基础是有的，完全可以更进一步，向养老服务延伸，让更多年轻人明白“帮老人＝帮自己”，从而激活志愿服务的滴水成海之力。（洛谭）
[ 责任编辑：潘亮]
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