洛阳持续深入贯彻落实总体国家安全观 推动“平安洛阳”建设向着更高水平迈进

重点公共区域视频监控覆盖率100%、矛盾纠纷多元预防化解机制不断完善……近年，我市持续深入贯彻落实总体国家安全观，不断创新完善社会安全治理，推动“平安洛阳”建设向着更高水平迈进。

重点公共区域视频监控覆盖率100%、矛盾纠纷多元预防化解机制不断完善……近年，我市持续深入贯彻落实总体国家安全观，不断创新完善社会安全治理，推动“平安洛阳”建设向着更高水平迈进。

日前，市公安局洛龙分局巡特警大队接到一起电动自行车被盗警情后，通过视频监控追踪，成功将犯罪嫌疑人抓获归案。

从案发地点到犯罪嫌疑人落脚地点，数公里的距离，虽路口多、路况复杂，但犯罪嫌疑人的身影始终没有逃离民警的视线。民警通过视频监控，不仅掌握了犯罪嫌疑人的体貌特征，还精准掌握了他的逃跑路线等信息，将其及时抓获。

这起案件的快速侦破，得益于我市近年持续推进的立体化社会治安防控体系建设。数据显示，“十三五”期间，我市建设一类视频监控点位近2.3万路，实现重点公共区域视频监控覆盖率100%。同时，我市全面提升县、乡、村三级综治中心标准化、规范化、实体化建设水平，深化网格化服务管理和“雪亮工程”建设应用工作，建成500平方米的市级综治中心，建好了市域社会治理“前线指挥部”，实现信息化支撑和网格化管理全覆盖，用“大数据”解决百姓“小烦恼”。

前不久，西工区一社区居民郭先生家的卫生间墙顶往下渗水，排查发现是楼上邻居家造成的，但两家未能就维修事宜达成一致意见。为了不激化矛盾，郭先生在手机上通过办事处的社会治理指挥服务平台向社区网格长寻求帮助。经过调解，事情得到圆满解决。

市委国安办有关负责人介绍，社会安全是国家安全的重要组成部分，是指防范、消除、控制直接威胁社会公共秩序和人民群众生命财产安全的治安、刑事、暴力恐怖事件及规模较大的群体性事件等，涉及打击犯罪、维护稳定、社会治理、公共服务等方面，与人民群众切身利益息息相关。举例来说，预防、减少、化解社会矛盾，促进社会和谐，就是维护社会安全的一项主要任务。

目前，我市共成立了231个行业专业调解组织，范围涵盖医疗卫生、交通事故、物业管理、旅游、公用事业等与民生息息相关的领域。去年，我市充分发挥人民调解组织在社会矛盾纠纷多元预防化解机制中的职能作用，积极推进人民调解中心建设，受理跨区域、跨行业、跨部门疑难复杂矛盾纠纷，纵向“指挥”县、乡、村三级人民调解组织网络，横向与仲裁、行政裁决、行政复议、诉讼等有机衔接、相互协调，有力提升了矛盾纠纷排查化解工作的质量和效率。2020年，全市共调解矛盾纠纷31917件，调解成功31588件，调解成功率达98.97%。

建成100支心理服务特色志愿者队伍、建成1066个村(社区)社会心理服务站、“四官”服务进村(社区)担当平安村官……近年，我市积极统筹各方面资源力量参与社会安全治理，推动社会安全共建共治共享，人民群众获得感、幸福感、安全感不断提升。（记者 申利超 通讯员 郭宇鹏 尚剑玲）