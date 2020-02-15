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中招体育考试将于4月1日至5月31日进行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.01.14 08:11

　　昨日，省教育厅发布《关于切实做好2021年中招体育考试工作的通知》(简称《通知》)，确定2021年中招体育考试时间、分值、考试项目、评分标准等。市教育局体艺卫站相关负责人表示，今年我市中招体育考试总分仍为70分，考试项目在以往基础上新增一项选考项目——掷实心球。

　　《通知》要求，全省中招体育考试工作将于今年4月1日至5月31日进行，各市考试项目要依据《国家学生体质健康标准》(2014年修订)规定的考试项目设置，其中男生1000米、女生800米为必考项目，其他考试项目应按照“使每个学生掌握至少两项终身受益的体育锻炼项目”的目标要求，由各市结合实际情况确定可量化、易操作、对增强学生体质效果明显的耐力、力量、速度素质和运动能力项目，并组织考试。

　　根据该要求，我市今年中招体育考试项目调整为

　　中长跑(男生1000米、女生800米)

　　篮球障碍运球或足球绕杆运球(二选一)

　　立定跳远或掷实心球(二选一)

　　今年，新增的掷实心球项目将采用2007年版《国家学生体质健康标准》进行评分，其他项目主要依据《国家学生体质健康标准》(2014年修订)进行评分。

　　掷实心球项目的满分要求为

　　男生12.1米

　　女生7.7米

　　(其他项目评分标准详见洛阳2021年中考体育考试项目确定 学生可以选考掷实心球)

　　此外，对因残疾、伤病免修体育课和无法参加体育考试的学生，市教育局将结合实际情况，制订具体的免考和考评、计分方案，具体方案确定后将通过媒体公布。（记者 焦琳）
[ 责任编辑：潘亮]
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