洛阳今天晴天间多云 气温-3℃到17℃

洛阳晴天间多云，偏南风3级左右，气温-3℃到17℃。

昨天是农历腊月的第一天，冬日暖阳连续打卡，洛阳最高气温升到18.9℃，虽然正处在三九天，但午后的温暖程度堪比常年3月。

为什么三九天会温暖如春？中国天气网首席气象分析师胡啸表示，此轮回暖主要是冷空气过去后暖气团控场，加上白天天气晴朗，日照充足，在阳光加持下，气温就开始了持续回升。

不过，偏暖天气显然不是这个时节的常态，冷空气很快就会来刷存在感。根据河南省气象台消息，受中等偏强冷空气影响，15日到17日，我省将出现大风降温天气。洛阳市气象台也发布消息称，15日到16日，洛阳风力将增大，气温较前期明显下降，尤其是16日，最高气温将降到6℃左右。

近期，由于持续温暖、降水偏少、风力偏大等原因，空气非常干燥。昨天，我市最大相对湿度在20%左右，最小相对湿度只有8%，伏牛山区和北部林区的森林火险等级较高，相关部门要加强森林防火工作。

今明两天，虽然有短波槽移过，但对我市影响不大，最高气温仍会保持在10℃以上。具体来说，预计今天我市晴天间多云，偏南风3级左右，气温-3℃到17℃。明天我市晴天到多云，偏北风逐渐增大到4级左右，气温-1℃到13℃。

洛阳市气象台提醒：此轮回暖过程的特点是最高气温回升快，最低气温回升慢，早晚寒冷依旧，提醒大家不要轻易脱掉棉衣，早晚出门时要注意防寒保暖。（记者 牛鹏远 通讯员 禹东晖）