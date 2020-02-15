洛阳客运东站重新启用

洛阳市区再添一个汽车站！13日，洛报融媒记者从了洛阳市交通运输局了解到，洛阳客运东站目前基础设施已提升改造完毕并重新启用，可满足旅客基本乘车需求。
洛阳市区再添一个汽车站！
13日，洛报融媒记者从了洛阳市交通运输局了解到，洛阳客运东站目前基础设施已提升改造完毕并重新启用，可满足旅客基本乘车需求。
洛阳客运东站位于中州东路与安居路交叉口东南角，此前因改造提升暂时停用。去年，相关部门对旅客通道、停车场、发车区、进站口、候车厅等设施进行了完善，近日已启用。
截至目前，该站已恢复洛阳至许昌(低速)、鄢陵、长葛、鹿邑、太康、郸城、南阳、固始、郑州、开封、夏邑、淄博、潍坊、商丘、杞县、宁陵、通许、柘城、临沂、济宁、偃师(802路城际公交)等21条线路。
目前市区汽车站包括洛阳汽车站、龙门客运中心、洛阳客运东站。(洛报融媒记者 赵硕 文/图)
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