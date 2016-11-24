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洛阳重点公共区域视频监控覆盖率100%
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.01.13 20:00

　　“十三五”期间，洛阳市深入推进立体化社会治安防控体系建设，建设一类视频监控点位22729路以上，实现重点公共区域视频监控覆盖率100%。

　　监控视频在打击犯罪、服务群众方面发挥的作用越来越大。

　　这不，一名男子用火车头帽子伪装后盗窃电动自行车，不料其作案过程、逃跑路线全都暴露在“天眼”之下。民警通过视频追踪、蹲守，很快将其抓获归案。

　　1月11日18时许，洛阳市公安局洛龙分局巡特警大队接到市民报警，称其停在开元大道厚载门街交叉口附近的一辆黑色电动自行车被盗。

　　接到报警后，洛龙分局便衣队、视频队分工合作，以警情现场辐射周围，走访查询视频监控，很快锁定嫌疑人。

　　视频监控显示：1月11日17时40分左右，一名身高在173厘米左右、穿米黄色上衣黑色裤子、头戴火车头帽子的男子实施了盗窃。随后，该男子骑着被盗车辆从被盗现场离开，路经定鼎门街由北向南行驶到关林路，后又由西向东行至龙门大道，最后将被盗车辆停放在龙门大道路东一家属院内。

　　12日10时许，民警经过蹲守，在被盗车辆停放位置附近发现嫌疑人，在其准备骑车离开时将其抓获。

　　目前，嫌疑人杨某已被移交洛龙分局翠云路派出所处理。(洛报融媒记者 申利超 通讯员 郭宇鹏 文/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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