车厘子降价超40% 洛阳有批发商为抢货磕掉牙

近日，车厘子降价成热门话题，不少人调侃“终于实现了车厘子自由”。记者走访发现，作为“高档进口水果”代名词，近期车厘子价格降幅超过40%，主要原因是产量增加和运输成本下降。

近日，车厘子降价成热门话题，不少人调侃“终于实现了车厘子自由”。记者走访发现，作为“高档进口水果”代名词，近期车厘子价格降幅超过40%，主要原因是产量增加和运输成本下降。

走访：车厘子价格“腰斩”，一斤最低只卖25元

13日，在关林大张超市，J级车厘子被摆在水果区的显眼位置，每斤售价为35.8元，有顾客拿起来看到价格后觉得有些贵，又放了回去。“这个价格已经相当便宜了。”超市工作人员说，前段时间，J级车厘子每斤能卖到70多元，后来降到50多元，接着又降到30多元。

在正大广场卜蜂莲花超市，J级车厘子的售价为每斤25.8元，而颜色更红、个头更大的JJ级车厘子售价为每斤55.8元。在附近一家水果店，JJ级车厘子的价格是每斤50元，店老板说，一个月前，这种品级的车厘子每斤能卖到100元左右。

记者走访发现，目前，J级车厘子的市场零售价最低为每斤25元，如果遇到促销打折，价格还能更低。这些车厘子的进货渠道，主要来自洛阳宏进农副产品国际物流中心和郑州的万邦国际农产品物流城。

探因：产地丰收、运输成本下降，是车厘子降价两大主因

当天下午，记者来到洛阳宏进农副产品国际物流中心，在一家叫勇盛果业的公司门口，一辆满载车厘子的货车刚从郑州回来。该公司总经理刘涛一打开车门，一群二级批发商就拥了上去，一会儿工夫，400多箱车厘子就被抢空。

刘涛说，目前我国市场上的车厘子大多从智利、美国等国进口，其中智利产的每年有90%都销往中国。进口车厘子根据大小和品级，分J、JJ、JJJ三个等级，果径越大等级越高，卖得也越贵。

“近期进口车厘子价格降幅超过40%，我们公司主做批发，销量跟着翻了一番，最多的时候一天走货1000多箱，有的批发商为了抢货摔倒，牙都磕掉了。”刘涛说，拿JJ级智利进口车厘子来说，两个月前是它的价格高位，当时车厘子还未大量上市，走的是高成本的空运，一箱10斤装的车厘子批发价超过1000元。

“半个月前，随着车厘子大量上市，价格开始下降。”刘涛说，今年智利车厘子大丰收，产量比往年增长30%左右，运输方式也从空运改成海运，这是车厘子降价的两个主要原因。目前，J级车厘子批发价在每箱(10斤装)150元左右，往年在280元以上。JJ级车厘子批发价在每箱(10斤装)200元左右，往年在360元以上。

趋势：未来价格难预测，不少进口水果受影响降价

车厘子是冬季进口水果市场的风向标，车厘子降价对其他进口水果价格也造成一定的冲击。“买车厘子的人多了，其他进口水果的销量就会受到影响，价格自然要降。”刘涛说，如越南产的火龙果、欧洲产的水蜜桃、泰国产的桂圆已经开始降价。不过，进口榴莲由于原产地减产，价格一路水涨船高。

春节临近，车厘子价格还会继续下降吗？刘涛说，这很难预测，车厘子市场价格每天都在变动，不能排除涨价的可能性。“网上有人把能不能吃得起车厘子，作为衡量一个人有没有实现财富自由的标准，这次车厘子降价，估计很多人实现了‘车厘子自由’。”他说。

不过，很多市民认为，虽然车厘子大幅降价，但与应季水果相比，价格仍然较高。“对咱们普通工薪家庭来说，买几斤尝尝鲜可以，肯定不会成箱买的，市场上有很多平价水果，吃着也不错。”市民王先生说。(洛报融媒记者 牛鹏远 实习生 赵俊男 文/图)