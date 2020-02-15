“十四五”期间，洛阳将这样建设新型产业专业园区

近年，围绕加快构建“565”现代产业体系，我市在推动洛阳格力智能产业园等六大产业园建设提速升级的基础上，扩容建设中原节能环保产业园等3个新型产业专业园区，并接续谋划建设洛阳高端石化产业园、洛阳中医药产业园等新一批产业园区，形成了“6+3+X”梯次发展的产业格局。

近年，围绕加快构建“565”现代产业体系，我市在推动洛阳格力智能产业园等六大产业园建设提速升级的基础上，扩容建设中原节能环保产业园等3个新型产业专业园区，并接续谋划建设洛阳高端石化产业园、洛阳中医药产业园等新一批产业园区，形成了“6+3+X”梯次发展的产业格局。

相关建设推进方案于近日正式出炉，将通过高标准建设一批结构层次高、创新能力强、比较优势明显的新型产业专业园区，全面推动我市制造业转型升级高质量发展，加快打造万亿级全国先进制造业基地。

园区建设总体“三步走”：

在2021年，“6+3+X”新型产业专业园区基础设施日趋完善、产业集聚效应逐步显现、全面开放格局初步形成，产业园营业收入达到1220亿元；

到2023年，“6+3+X”新型产业专业园区专业服务水平更高、产业结构层次更高、对外开放程度更高，产业园营业收入达到2060亿元；

到2025年，“6+3+X”新型产业专业园区成为制造业高质量发展的引领区、全国一流的专业化园区和世界级先进制造业集群，产业园营业收入达到3200亿元。

六大产业园持续提速升级：

洛阳格力智能产业园：在2021年，格力中央空调项目全面投产达效，产业园营业收入达到35亿元；到2023年，格力冰箱洗衣机、机器人及数控机床设备研发制造中心建成投产，建立格力家电产业研发中心，产业园营业收入达到100亿元；到2025年，格力电器高端变频驱动芯片项目落地实施，产业园营业收入达到150亿元，建成国际一流的智能制造基地和技术创新平台。

洛阳新能源汽车产业园：在2021年，银隆新能源整车生产基地实现客车、专用车稳定生产，力争完成整车销售1000台以上，产业园营业收入达到10亿元；到2023年，新能源锂离子电池制造项目竣工投产，建立银隆新能源产业研发中心，产业园营业收入达到50亿元；到2025年，产业园营业收入达到100亿元，建成中西部重要的新能源汽车产业园区。

洛阳大数据产业园：在2021年，引进大数据核心产业项目不低于10个，产业园营业收入突破100亿元，就业人员突破4万人，在全省、全国影响力明显增强；到2023年，大数据支撑体系基本建成，引进大数据领军企业不少于20家，建设不少于15项行业大数据应用示范，产业园营业收入突破200亿元；到2025年，打造“中部云创”名片，建成国内一流的大数据产业园区，产业园营业收入突破300亿元。

洛阳高端装备制造产业园：在2021年，推动中信重工高端装备制造产业园等重点项目加快建设，产业园营业收入达到35亿元；到2023年，推动佛光发电特种电能源和高端装备制造基地项目等总投资170亿元的10个项目竣工投产，产业园营业收入达到80亿元；到2025年，产业园营业收入达到100亿元，建成国际化、绿色化、智能化的产业园区和科技新城。

洛阳轨道交通装备产业园：在2021年，推动中车洛阳机车有限公司机车“绿色检修”清洁化升级改造等项目竣工投产，产业园营业收入达到100亿元；到2023年，推动轨道交通智能化电气设备研发与生产等总投资24.3亿元的10个项目竣工投产，产业园营业收入达到120亿元；到2025年，推动中原轨道交通产业园一期等13个项目竣工投产，产业园营业收入达到150亿元，建成以绿色交通为引导，集机车维保、高端装备制造、高端服务业为一体的综合性产业园。

洛阳航空航天产业园：在2021年，布局建设丰李电子信息产业园、伊滨经开区光电产业园、宜阳航空航天智创科创产业园“一园三区”，“一园三区”营业收入达到20亿元；到2023年，推动中电光谷加速中心二期项目主体完工，“一园三区”营业收入达到100亿元；到2025年，“一园三区”集聚50家以上企业，培育形成光电、新材料、航空航天等3个百亿级产业集群，营业收入达到500亿元。

新扩容三大产业园加快建设：

我市在推动六大产业园建设提速升级的基础上，扩容建设了3个新型产业专业园区，将在“十四五”期间加强园区建设，围绕节能环保、绿色建材和高端医疗装备领域打造产业集群。

中原节能环保产业园：到2021年，加快基础设施建设，争取引进5家以上节能装备制造、环保治理装备制造，节能环保服务等领域企业；到2023年，引进30家绿色建材、节能技术改造、气水土污染治理、工业资源综合利用、节能环保服务等领域企业，产业园营业收入达到120亿元；到2025年，入驻企业50家，产业园营业收入达到200亿元。

洛阳绿色建材产业园：在2021年，重点推进河南六建装配式产业园等重点项目建设，产业园营业收入达到70亿元，打造全省最大的PC构件、重型钢结构部件产业集群；到2023年，推动筑友集团绿色建筑科技园等总投资75.5亿元的8个项目竣工投产，产业园营业收入达到120亿元；到2025年，产业园营业收入达到200亿元，初步建成集生产、科研、检测等为一体的国家级装配式建材暨绿色建材产业示范基地。

洛阳高端医疗装备产业园：在2021年，完善基础设施，重点建设卡勒幅医疗影像设备二期项目，引进1到2家医疗装备企业，产业园营业收入达到10亿元；到2023年，推动卡勒幅医疗影像设备二期项目竣工投产，产业园营业收入达到50亿元；到2025年，引进3-5家医疗装备知名品牌企业入驻，自主孵化企业100家，产业园营业收入达到100亿元。

积极谋划新一批产业园区：

洛阳高端石化产业园：在2021年，加快昊华含氟电子气体等项目建设，推动洛阳石化苯乙烯、原油商业储备基地工程(二期)等项目竣工投产，产业园营业收入达到800亿元；到2023年，开工建设百万吨乙烯项目、黎明化工院二期等项目，加快洛阳石化航煤基地项目建设，产业园营业收入达到1000亿元；到2025年，推动百万吨乙烯等一批重大项目竣工投产，产业园营业收入达到1200亿元。

洛阳生物医药产业园：在2021年，积极推动修正药业研发中心等项目落地建设，产业园营业收入达到40亿元；到2023年，推动新型智能纳米兽药研发、人用疫苗等项目落地建设谋划实施农投公司建设九州通医药制剂、市制药厂搬迁等项目，产业园营业收入达到120亿元；到2025年，产业园营业收入达到200亿元，建设具有影响力的高端生物医药产业集群。（洛报融媒记者 陈曦 通讯员 王燕飞）