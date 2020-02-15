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新称号！洛阳这4个县区恭喜了！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.01.13 18:35

　　今日洛报融媒记者从洛阳市市场监督管理局获悉，河南省人民政府食品安全委员会公布第四批省级食品安全县(市)区名单，经过评价验收和公示，我市2个县(市)区被命名为第四批“河南省食品安全示范县(市)区”，2个县(市)区被命名为第四批“河南省食品安全达标县(市)区”。

　　2个河南省食品安全示范县(市)区分别是瀍河区、西工区；2个河南省食品安全达标县(市)区分为是新安县、涧西区。

　　2020年以来，我市食品安全工作坚持“四个最严”要求，落实党政同责，进一步提升食品安全治理能力，有效保障了人民群众“舌尖上的安全”。遵循“四个最严”要求，深入推动实施食品安全战略，深化食品安全市建设，全年未发生重大食品安全事件，食品安全形势稳中向好。

　　2020年，我市高标准落实农产品质量安全检测，完成省下达监测的560个蔬菜水果样品检测，合格率100%；建成“透明厨房”23790家，全市所有学校、高速公路服务区餐厅、医院食堂、养老机构实现高清摄像头全覆盖；加大食品抽检力度，完成食品抽检任务31452批次；全力守护校园食品安全，先后开展春季、秋季开学专项检查；加大网络订餐平台管理力度，出台《洛阳市网络订餐服务疫情防控管理规范》，推行“无接触配送”；开展网络订餐食品安全专项治理，检查入网餐饮单位6878家。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 仝金嘉 文/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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