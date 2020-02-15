给力！洛阳高新技术企业总数突破700家

13日，洛报融媒记者从市科技局获悉，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室日前公布了2020年第二批、第三批高新技术企业名单，我市133家企业上榜。至此，全市高新技术企业总数达到754家。

产品迈向“高精尖”，离不开产业创新的“中坚力量”——高新技术企业。

13日，洛报融媒记者从市科技局获悉，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室日前公布了2020年第二批、第三批高新技术企业名单，我市133家企业上榜。至此，全市高新技术企业总数达到754家。

近年，我市积极实施“双倍增”行动，强化政策引导，开展了高新技术企业培育库建设工作，按照“一企一策”的原则对企业进行针对性帮扶指导。此次我市入围企业主要分布在先进装备制造、电子信息、新材料，新能源、节能环保等高新技术领域，体现了高成长性、发展势头强劲等特点。至此，我市高新技术企业总数达到754家。

企业获得高新技术企业资格后，3年内可享受国家规定的缴纳企业所得税方面的优惠政策。我市科技部门也将优先支持其承担市级重大科技项目，推荐其申报国家级、省级科技计划项目。

下一步，我市将持续推进“双倍增”行动，不断强化高新技术企业目标责任考核，落实高新技术企业奖励政策，加大政策宣讲与培训力度，提升服务能力和水平，力促更多科技型中小企业升级为高新技术企业，加快洛阳市产业转型升级步伐。(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 翁翔)