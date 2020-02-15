随着互联网的普及，现代化的加速，飞机、高铁动车、地铁、轻轨等便利的交通设施加快了人们的步伐，人们的生活节奏也越来越快。放眼望去，在整个城市中每天目所能及的多是步履匆匆的行人和高速运转的各种设施。不可否认，这些便利的条件为人们提供了更高效的工作方法，每天忙碌地工作也确实为人们带来了更多的经济收益。但是在每天疾步向前的过程中，我们却似乎忽略了事物本身的意义，忘记了我们最初的目的。

随着互联网的普及，现代化的加速，飞机、高铁动车、地铁、轻轨等便利的交通设施加快了人们的步伐，人们的生活节奏也越来越快。放眼望去，在整个城市中每天目所能及的多是步履匆匆的行人和高速运转的各种设施。不可否认，这些便利的条件为人们提供了更高效的工作方法，每天忙碌地工作也确实为人们带来了更多的经济收益。但是在每天疾步向前的过程中，我们却似乎忽略了事物本身的意义，忘记了我们最初的目的。

在以“快”为导向的理念下，我们看似在奔向幸福的路程上俞走愈近，殊不知，幸福却逐渐远离着我们的生活。人们学习和工作的最终目的是为了追求更加美好和幸福的生活，幸福虽然有些抽象，但它和美一样，就潜藏在我们的身边，只要放慢脚步，细心寻找，总能够找寻到它的踪迹。在现实生活中，人们往往乐于追求“快”生活，认为这意味着高效率、高能力，而不愿意暂时停下忙碌的脚步，慢下来去享受生活。然而，在这个快节奏的世界里，我们每个人其实更应该学会适当慢下来。

慢下来生活有利于人们的身体健康。人们在生活中往往会有一种错觉：在工作中，只要疯狂地卖命，就能够得到赏识、晋升和金钱，这也滋生了一大批以经常熬夜加班为荣的工作狂。且不说熬夜会使身体疲乏、视力下降、免疫力下降，长期超负荷工作还会加重人的心脏负担和心理负担，因为这种不理性的拼命而对身体机能造成损伤，甚至失去生命的例子近年来也不断见诸报端。民间有句俗语：身体是革命的本钱。试想一个不懂得慢下来调整节奏，爱惜身体，享受生活的人，一旦在高压状态下出现健康问题，其本身的工作不仅要搁置，身边的亲人还要为其担心忧虑，岂不是得不偿失？

慢下来才能以更从容平和的心态与自己相处。人生的每个阶段都应该有每个阶段要做的事情，但是也不能单纯为了做而做。现代人普遍都存在着焦虑状态，为了适应这个时代的发展，为了不被社会所淘汰，我们必须在有限的时间内，做着最多的事情，实现最大的价值。诚然，这样的环境下，我们确实能够在最短的时间内快速成长，变成最优秀的自己。但是时间一久，就会发现过度忙碌，过度看重结果，不仅会忽略生活中的情趣，错失人生旅程中很多美好的风景，还会逐渐迷失自我。网络热词“空心病”也从一个侧面反映出了人们幸福感和希望感的稀缺。人要学会与自己和解，与自己相处，学会回归自我，寻求心灵的自由，这样才能够找回最原始的状态，从而远离喧嚣，去做自己喜欢的事情。只有真正理解自己的不完美之处，接纳自己，学会取悦自己，才能够在忙碌的工作与生活中不断增添希望的火种。慢下来才有更多的空间和时间去思考沉淀。古有洛阳纸贵，今有章丘无锅。因为一档节目的播出，使章丘铁锅受到世人的瞩目，这个需要经历十二道工序，十八遍火候，三万六千次锻打才能成形的中国制造品的背后也折射出了不浮躁，不功利的匠心精神。何为匠心精神？即日复一日坚持做一件事，把普通的事情做到极致。德国制造在世界范围内一直享有很高的赞誉，究其原因离不开其对质量的严格要求与把关。德国有很多百年老店，正是这种对于工艺细节的把控，不追求短暂效益的企业精神成就了德国品牌。无论是工匠精神还是百年老店，其发展的过程都离不开一个“慢”字，正是因为“慢”，才让人有了足够的思考时间和不断沉淀积累的过程，也正是因为这个“慢”字，最终成就了享誉世界的优秀作品和工艺品。

宠辱不惊，闲看庭前花开花落；去留无意，漫随天外云卷云舒。追求幸福的旅途上，我们需要懂得“慢”与“快”的平衡与协调，适时让自己的脚步慢下来，多倾听内心深处的声音，不要让外界的喧嚣掩盖了心灵深处的呐喊。(麻屯镇政府)