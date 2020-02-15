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精彩洛龙
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2021.01.13 16:38

　　精彩的洛龙，我的家乡。怀着满腔的热情，我要赞美她！

　　精彩洛龙，她历史文化悠久，饱含沧桑！

　　清晨的第一缕阳光，伴随白马古刹的杳杳青烟缓缓升起，映衬着古朴雍然的洛龙。她饱含诗书，向世人诉说千年的沉浮。龙门石窟，绵延数里，历经千年；关林圣庙，香火鼎盛，海内外来访；定鼎门遗址联袂东西方灿烂文明，重现丝绸之路繁盛。铅华洗尽，洛龙似一颗美丽的珍珠，镶嵌在中原广袤的大地之上。

　　精彩洛龙，她错落繁华四通八达！

　　体育广场，威武雄壮，尽显自强不息气魄；市民之家，端庄隽秀，细微全面服务大众生活；宝龙、泉舜，满目琳琅，休闲娱乐和剁手党绕不过的“幸福坎”；科技园干净整洁，秉承“青山绿水金山银山”信念，致力绿色蓬勃发展。条条大道，综横交错，宛如神经脉络，连接四面八方。

　　精彩洛龙，她悠游自适美好优雅！

　　音乐喷泉，气势磅礴，极尽视听饕餮；兴洛湖公园，旖旎风光，尽享诗意浪漫；城市书屋--繁华中的一隅静土，为我们补充精神食量；

　　......

　　沐浴改革春风，紧跟时代步伐。洛龙像一个朝气蓬勃的少年，充满活力，干劲十足！她的未来不可限量!

　　生长于此，每每春风得意，亦或是疲惫不堪，她总是默默无言揽你入温柔乡。她像一位慈母，极尽包容、温柔和善良。

　　精彩洛龙，我为你感到无比骄傲！我愿意为你的发展挥洒汗水，倾尽全力；我愿你的未来灿烂辉煌！

　　我爱你，精彩洛龙——我的家。(洛龙区龙门办 张相义)
[ 责任编辑：马佳佳]
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