对于中华民族而言，黄河不仅具有“落天走东海”的波澜壮阔，更是孕育中华民族灿烂文化的母亲河，是中华民族之魂。2019年9月，习近平总书记在河南主持召开黄河流域生态保护和高质量发展座谈会并发表重要讲话，将黄河流域生态保护和高质量发展提升为重大国家战略。洛阳作为黄河流域的重要城市之一，积极融入黄河流域生态保护和高质量发展的战略，坚持生态保护为先，高质量发展为本，力求打造黄河流域的绿水青山，建设“水清、岸绿、路畅、惠民”的母亲河！

对于中华民族而言，黄河不仅具有“落天走东海”的波澜壮阔，更是孕育中华民族灿烂文化的母亲河，是中华民族之魂。2019年9月，习近平总书记在河南主持召开黄河流域生态保护和高质量发展座谈会并发表重要讲话，将黄河流域生态保护和高质量发展提升为重大国家战略。洛阳作为黄河流域的重要城市之一，积极融入黄河流域生态保护和高质量发展的战略，坚持生态保护为先，高质量发展为本，力求打造黄河流域的绿水青山，建设“水清、岸绿、路畅、惠民”的母亲河！

我从小生活在黄河旁边的一个小村子里，小时候，车辆驰过，黄河堤上便会扬起阵阵尘土，尘土迟迟不散，飘散在空中，呛得人一阵咳嗽；一旦下雨，堤上泥泞，放眼望去，小水坑一个接着一个，走路不便。一辆又一辆的挖沙车在黄河边工作，湿地遭到破坏，在黄河栖息的水鸟也越来越少，浅滩消失了，休闲娱乐的村民也越来越少了。

而现在的黄河边有了黄河绿道，原来的石子和沙土铺就的河堤已修建成步道，上面绘着形形色色有趣的图案，让人心情愉悦；除此之外，步道上还细心地标着里程数，让喜欢跑步的人能够心里有数，无需再额外计算，周边的河堤入口也用地桩拦上，汽车无法上堤，更方便村民饭后休闲散步；挖沙车也从黄河边消失了，水鸟也陆陆续续愿意回来了，湿地公园在大力地建设中，越来越多的人愿意到黄河边来旅游娱乐，舒缓心情！

这只是自黄河流域生态保护和高质量发展提升为国家战略后变化的一个缩影，得益于洛阳对习总书记生态文明思想与发展战略的践行。洛阳作为黄河流域的重要城市，全面融入黄河流域生态保护和高质量发展战略后，全力发挥城市产业优势，提升城市创新能力，深挖城市文化底蕴，一定会在黄河的哺育下，更好更快地推进洛阳副中心城市建设，彰显“古今辉映、诗和远方”的城市形象。(瀍河区 谢孟娜)