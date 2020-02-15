从“大写意”到“工笔画”——城市建设精细化浅谈

近些年，我们听到对洛阳最多的评价就是“洛阳变化太大了！洛阳城市建设今非昔比！”

近些年，我们听到对洛阳最多的评价就是“洛阳变化太大了！洛阳城市建设今非昔比！”

在洛阳市民的眼里，城市正在发生翻天覆地的变化。城市建设关系着百姓的幸福安康，更是一座城市软实力的象征。近年来，我市着力优化城市布局，坚持以新发展理念为引领，完善提升城市综合承载能力，构建综合大交通体系，不断强化城市管理，城市面貌发生了日新月异的变化。如今的河洛大地，正在由“大写意”向“工笔画”加速迈进。不可否认，我市在城市建设管理方面同全国先进地区还有一定差距。弥补差距应该在精细化上做文章。

精细化管理是提升群众获得感、幸福感、满意度的有力措施，在精细上做文章就要求城市建设管理做到精益求精、细致入微。

第一，要精于规划，要科学有效的制订城市发展规划，确定城市功能定位，结合区域实际情况，合理完善结构布局；通过的规划就是铁打的规划，要严格按城市规划进行构造和建设，不断提升城市建设的品位和档次。

第二，要精于建设，必须要有高标准高质量的城市基础设施建设，同时严格把控城市基础设施建设的招标、材料的选购、工程的施工等各个环节，强化责任和监督职责，确保工程的总体质量。

第三，要精于管理。城市建设的管理不仅要从大处着眼，还要从小处着手，门头牌匾整治、环境卫生治理、城市绿化等细微处下功夫，因为处处都体现了城市人文特色，彰显城市魅力。

第四，要进一步优化营商环境。高效便捷的政务服务是城市发展改革的强力助推剂，从某种程度上来说，城市改革的彻底与否，在城市服务上可见一斑。“一家牵头、并联审批、限时办结”，自实施审批流程优化和标准化服务改革以来，我市工程建设项目审批时间压缩到92个工作日以内，低于全国、全省最新要求120个工作日、100个工作日的时限。

提升城市建设管理的精细化水平需要一个过程，需要我们每一位市民积极参与，需要我们从自身一点一滴的小事做起。因为，城市建设的硬件设施可以在短时间内速建速成，但市民的文明修养不可能在短期一蹴而就，细微之处更见城市精神和文明程度，让我们从不乱丢垃圾、爱护公共设施这些点滴小事做起，共同为我们的城市、我们的家园更加美好作出贡献。(团市委宣传部 宋夏夏)