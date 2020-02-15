班超纪念馆不仅要建起来，更要活起来

在广大游客的拭目以待中，位于孟津县朝阳镇煤窑新村的班超纪念馆已建成开放。

在广大游客的拭目以待中，位于孟津县朝阳镇煤窑新村的班超纪念馆已建成开放。

班超纪念馆不仅是建起来，更要活起来，而对外开放迎宾是活起来的第一步。该馆首先要做的是让历史说话、让文化说话、让文明说话，充分展示班超出使西域时所展现出的民族精神，以及作为“一带一路”东方重要节点洛阳的历史传承，让这里成为游客了解传统历史文化的一个好去处。

对班超纪念馆管理方来说，更需要在传承文化基因、讲好河洛故事等方面下功夫，让该馆在文化圈活跃起来，成为旅行必去的打卡地。可以通过举办展览、策划活动、研学等方式，吸引历史爱好者特别是关注和喜欢两汉历史的人一起把班超出使西域的文化特色弘扬好。尤其是通过研学，不断提升旅游参观的文化内涵，让更多的人享受全民优质的文化服务，进而深入了解传统历史文化的博大精深。

习近平总书记多次强调，文化自信是更基础、更广泛、更深厚的自信，是更基本、更深沉、更持久的力量。让我们共同努力、共同见证，不仅是班超纪念馆，而是作为博物馆之都的洛阳，通过保护和利用深厚的历史文化资源，留住文化之根、守住历史之脉，激发出实现中华民族伟大复兴的中国梦的磅薄力量。(孟津县朝阳镇 姚伟国)