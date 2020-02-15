学习贯彻不放松 一心一意谋发展——让“十九届五中全会精神”落地生根

党的十九届五中全会是在我国实现“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上召开的一次十分重要的会议，全会审议通过了党中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标的建议，为我国未来5年乃至15年的发展擘画了蓝图，是我们今后一段时期工作的根本遵循和具体方向。

党的十九届五中全会是在我国实现“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上召开的一次十分重要的会议，全会审议通过了党中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标的建议，为我国未来5年乃至15年的发展擘画了蓝图，是我们今后一段时期工作的根本遵循和具体方向。“十四五”规划不仅关系2035年远景目标的实现，更关系能否“基本实现现代化”，在我国发展史上具有重要的意义。作为我们教师来说，我们身处教育第一线，我们更要认真学习、深刻领会，确保党的十九届五中全会精神在教育基层落地生根。

一要进一步提高政治站位。旗帜鲜明讲政治是我们党的优良传统，政治站位从来不是虚的，而是实打实具体存在的。作为我们基层教师来说，提高政治站位，就是要像总书记讲的那样，要对国之大事做到心中有数，明确哪些事是党中央关心和关注的，时刻同党中央保持高度一致，不折不扣的将党中央和上级的各项决策部署落实落细落到位。

二要进一步加强学习领会。学然后知不足，作为基层教师的我们要深入学习党的十九届五中全会精神，坚持将集体学与个人学相结合，传统学与新媒介学相结合，特别是要充分运用好“学习强国”这一平台，及时掌握把党的最新理论政策，切实将党的十九届五中全会精神同具体工作结合起来，转化为做好当前各项工作的实际行动。

三要进一步坚定理想信念。理想信念是方向、是灯塔、是干事创业的不竭动力。党的十九届五中全会不仅提出了未来30年的总体目标，而且提出了3个必须坚持和完善的方面，作为一名基层教师，我们既是实现第一个百年计划的见证者，又是实现第二个百年奋斗目标的参与者，我们要自觉加强内心修炼，学习总书记“我将无我、不负人民”的境界，及“不贪一时之功，不图一时之名，一张蓝图画到底，一茬接着一茬干”的良好品格，以坚定的理想信念，铸就信仰的铜墙铁壁，激发起强大的精神力量。

四要进一步增强干事激情。党的十九届五中全会擘画的发展蓝图激励人心，催人奋进，是激励我们干事创业的精神动力。今年以来，面对复杂多变的国内外形势，党中央高瞻远瞩，指挥若定，坚持从危机中育先机，于变局中开新局，我国各项事业呈现出良好发展态势，二季度以来更是在世界主要经济体中率先实现经济的正增长，展现了我国社会主义制度的强大生命力和凝聚力。作为基层教师，我们要不断增强工作激情，力所能及的将自己所承担的各项教育教学工作做到极致，以实际行动为推动我市全面、高质量发展贡献智慧和力量。(宜阳县高村镇初级中学 何培培)