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挖掘黄河文化时代价值 讲好黄河故事
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2021.01.13 16:34

　　黄河流域生态保护和高质量发展是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的重大国家战略，保护黄河是事关中华民族伟大复兴和永续发展的千秋大计。河南是千年治黄的主战场、沿黄经济的集聚区、黄河文明的孕育地，洛阳是黄河流域重要节点城市，在黄河流域生态保护和高质量发展中地位特殊、使命光荣、责任重大，要以强烈的感恩之心、敬畏之心、呵护之心强化使命担当，抓好黄河流域生态保护和高质量发展各项工作落地落实。

　　抓好老城区黄河流域生态保护治理，要结合实际，把准主要矛盾，紧盯主攻方向，切实把重点任务、关键环节抓实抓细抓出成效。

　　一要改善生态环境。大力实施国土绿化提速提质，规划见绿、见缝插绿，加快推进全域绿化。持续抓好水土保持，加快东陡沟湿地、亲水乐道、滨水游园建设，推动生态环境质量持续好转。

　　二要推进水质改善。坚持引水补源与截污治污双管齐下，河道治理与绿化提升同步推进，加快瀍河老城段河道综合整治利用。大力整治不达标水体、黑臭水体和纳污坑塘，抓好饮用水水源地保护、农村污染防治等重点工作，持续改善河流及沿岸水环境质量。

　　三要加强水资源利用。把水资源作为最大的刚性约束，以节约用水扩大发展空间。坚持量水而行、节水为重，严格落实水资源消耗总量和强度双控，以水资源高效利用支撑经济发展高质量。

　　四要提升防洪减灾能力。聚焦流域防洪、河道和滩区治理，重点做好洛河、瀍河河道和滩区综合提升治理。结合“十四五”规划编制，谋划更多打基础、管长远、惠民生的重点水利项目，不断提升水灾害防治水平，确保黄河安澜。

　　五要实施污染防治攻坚。切实抓好大气污染防治，严格“六控”措施，坚决打赢污染防治攻坚收官战。加强土壤环境质量监测，提升危险废物监管处置能力，防范化解各类环境风险。抓住重点区域和重点行业实施攻坚，加强源头严控、过程严管、末端严治，把严的要求贯穿始终，切实改善区域环境质量。

　　我们要保持历史耐心和战略定力，以奋进姿态扛起使命和担当，着重长远认真谋，脚踏实地加油干，推动黄河流域生态保护和高质量发展取得新成效，延续历史文脉，坚定文化自信，为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚精神力量。(老城区发改委 邵冰玉)
[ 责任编辑：崔利利]
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