古人有云：“树德务滋，除恶务本。”大致意思是：建立美德务求使之不断滋长，清除邪恶务求断其根本。一个天朗气清、风清气正的生活环境，能够提升人民群众的获得感、幸福感、安全感，是保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安的关键。

古人有云：“树德务滋，除恶务本。”大致意思是：建立美德务求使之不断滋长，清除邪恶务求断其根本。一个天朗气清、风清气正的生活环境，能够提升人民群众的获得感、幸福感、安全感，是保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安的关键。

韩非的《扁鹊见蔡桓公》可谓家喻户晓，此文讲述了蔡桓公讳疾忌医，疾在腠理、在肌肤时、在肠胃时不听扁鹊劝告治疗疾病，最后病入骨隨、体痛致死。同时也告诫为政者，在面对灾难时、危机时，要及时采取措施防患于未然，将问题扼杀于萌芽状态。正如在扫黑除恶过程中，要及时打早打小，剜除黑恶势力的“痈疽”，防止其坐大成势，这是党员干部不可推卸的责任。

黑恶势力是社会的毒瘤，他严重的破坏了社会秩序，也侵蚀着党的执政根基。当政府把矛头对准那些让人深恶痛绝的各类黑恶势力时，人民群众纷纷响应，积极主动地参与到专项斗争中来，让黑恶势力陷入人民群众的汪洋大海之中。大家筑起铜墙铁壁，操起木棒铁锨，打一场扫黑除恶的人民战争，把基层的“苍蝇”赶出来，拍下去。

开展扫黑除恶专项斗争是民心所向、民情所盼、民利所指。“举目已是千山绿，宜趁东风扬帆起”，我们生活在一个美好时代，应当有所担当，要勇敢的与恶势力作斗争。彻底根除黑恶势力，是维护社会和谐稳定的关键，也是国家长治久安的关键，让这股清风之力吹遍华夏大地，为实现中华民族伟大复兴的中国梦创造美好未来。(汝阳县林业局 禹延昭)