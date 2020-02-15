强化就业优先政策 提升基层责任意识

众所周知，就业是最大的民生。十八大以来稳就业保就业就是我们国家一项重要工作内容；十九届五中全会报告中再次强调“强化就业优先政策”。千方百计稳就业和扩大就业，坚持经济发展就业导向，扩大就业容量，促进充分就业。

众所周知，就业是最大的民生。十八大以来稳就业保就业就是我们国家一项重要工作内容；十九届五中全会报告中再次强调“强化就业优先政策”。千方百计稳就业和扩大就业，坚持经济发展就业导向，扩大就业容量，促进充分就业。

2020年是全面脱贫攻坚的决胜之年。稳就业保就业，“稳”和“保”的不仅是就业和民生，更是脱贫攻坚战的胜利成果。“城镇新增就业人口1352万人”“农村贫困人口减少1109，贫困发生率降低0.6%”一组来自今年政府工作报告的数据让我对这场脱贫攻坚战取得的成绩认识更加明晰，同时进一步强化了基层的责任和担当。

伴随就业结构性矛盾和经济形态的变化，赋予就业优先新内涵。高质量就业、就业观念的创新是因时而新，因地而变的新思路。基层而言面临新的挑战和机遇，迎接挑战强抓机遇带给每一位基层人新的责任和担当。

千方百计稳就业和扩大就业，坚持经济发展就业导向，扩大就业容量，促进充分就业。需要广大基层党员干部要敢当责任人、解决工作中的实际困难；做能抓住“牛鼻子”第一抓手，随机遇而为；引导农村党员干部发挥带头作用，党员干部以身作则，自主创业，做致富带头人，以自身的致富实践，教育引导贫困群众克服等、靠、要的思想，激发困难群众的致富愿望全面实现“乡村振兴”。(洛宁县委党校)