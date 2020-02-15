从青藏高原越过青、甘两省的崇山峻岭；横跨宁夏、内蒙古的河套平原；奔腾于晋、陕之间的高山深谷之中；破“龙门”而出，在西岳华山脚下调头东去，横穿华北平原，急奔渤海之滨：这是流淌的赞歌。

从青藏高原越过青、甘两省的崇山峻岭；横跨宁夏、内蒙古的河套平原；奔腾于晋、陕之间的高山深谷之中；破“龙门”而出，在西岳华山脚下调头东去，横穿华北平原，急奔渤海之滨：这是流淌的赞歌。

“欲问古今兴废事，请君只看洛阳城。”五千年华夏，风云时变，朝代更迭，一座座城池，一方方土地，随着一代代王朝兴起，不断焕发新生，留下痕迹。用一支牡丹倾吐历史的古色古香：这是千古的情韵。

“黄河落天走东海，万里写入胸怀间”。构建黄河流域生态保护和高质量发展，绝非一日之功。黄河宁，天下平。从古至今，黄河治理都是安民兴邦的一件大事。新中国成立70年来，黄河治理保护工作取得了举世瞩目的成就。白日傍青山，青山淌绿水，治理黄河流域的生态是改善生态环境、造福百姓的一项重要举措。为讲好“黄河故事”，在实现中华民族伟大复兴的道路上绽放洛阳风采，洛阳始终把黄河流域生态保护和高质量发展作为发展大计，不仅严格贯彻新发展理念，遵循自然规律和客观规律，更注重于统筹推进山水林田湖草沙综合治理、系统治理、源头治理，改善黄河流域生态环境，优化水资源配置，从根本上提供生态治理的硬核力量。

自古以来，黄河流域是中华文明的重要发祥地和传承创新区，是中国古代的政治、经济、文化中心地带，黄河流域的文化源远流长、灿若星河，孕育了丝绸之路文化、始祖文化、长城文化、河湟文化各种至今仍旧可谓之为瑰宝的文化。依傍黄河，洛阳为其注入了自己的生态力量；穿梭洛阳，黄河将其古韵的情怀崩腾进世界舞台！

承载治理黄河生态的责任，对于洛阳而言这既是挑战，但更是机遇。从目前来看，洛阳有能力有信心有把握讲好这一段“黄河故事”，千古的情韵会挟裹于这流淌的赞歌之中，而这千年的古城也沾染奔腾不息的自信与果敢！(汝阳县公安局 刘晓丹)