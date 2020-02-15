为什么洛阳网络关注度河南第一 ——洛阳市网络关注度报告（节选）

盘点2020年，河南省洛阳市网络关注度、传播力雄踞河南省城市第一，跻身全国十强。原因何在？国家文旅部文化品牌重点实验室学术委员、清华大学国家形象传播中心智库专家、中国城市品牌研究院秘书长常亮分析，由于疫情，多数人无法外出，常用网络研读历史故事，而洛阳故事很多。洛阳市从中国第一个王朝夏朝开始，先后有十三个王朝在此建都，文明史5000多年，城市史4000多年，建都史1500多年，是中国历史上建都最早、朝代最多、历时最长、跨度最大的城市，因此有“千年帝都”之称。

12日

由人民日报社主管、城市品牌周刊主办的

微信公众号“中国城市品牌”发布文章

《为什么洛阳网络关注度河南第一——洛阳市网络关注度报告》

深度分析了洛阳

缘何在网络关注度、传播力方面

雄踞河南第一、全国十强↓↓↓

盘点2020年，河南省洛阳市网络关注度、传播力雄踞河南省城市第一，跻身全国十强。原因何在？

国家文旅部文化品牌重点实验室学术委员、清华大学国家形象传播中心智库专家、中国城市品牌研究院秘书长常亮分析，由于疫情，多数人无法外出，常用网络研读历史故事，而洛阳故事很多。洛阳市从中国第一个王朝夏朝开始，先后有十三个王朝在此建都，文明史5000多年，城市史4000多年，建都史1500多年，是中国历史上建都最早、朝代最多、历时最长、跨度最大的城市，因此有“千年帝都”之称。

洛阳名胜也很多，悠久的历史文化为洛阳积累了丰厚财富，截至2019年末，洛阳市共有A级景区82处，其中4A级以上景区30处。此外，网上风景图画也十分靓丽，国家森林公园白云山、“北国第一溶洞”鸡冠洞、“山岳经典?十里画屏”老君山、“北国水乡”重渡沟等风景名胜引人神往，先后荣膺中国优秀旅游城市、国家园林城市、国家卫生城市、全国文明城市等。

洛阳老城新作，创意驱动亮点纷呈，新老反差，引起极大关注。2019年，洛阳市研发投入总量为119.23亿元，研发投入强度达到2.37%，首次超过全国平均水平，连续两年位居全省第一，2020年达到2.5%，5G、氢燃料、无人驾驶……去年，国家农机装备创新中心推出的新款拖拉机备受关注。这台科幻感十足的“网红”拖拉机，来自于中国一拖、中科院计算所等，通过“关键技术攻关、核心器件研制、重大装备集成”，成为洛阳协同攻关的优秀“创”作。

洛阳打通体制机制“梗阻”、着力政产学研深度融合、军民企地对接转化、市场化运作和人才成长“四个通道”，促进产业链、创新链、资金链、政策链“四链融合”，推进创新主体、创新平台“双倍增”，让创新源泉涌流。2019年，全市技术合同成交额48.27亿元，比2016年增加了近20亿元。

“嫦娥五号”登月“挖土”，她的巧手，源于“洛阳轴承”。港珠澳大桥、“复兴号”动车组、C919大飞机等国家重大创新成果中，处处可见“洛阳创新”的身影。这些高精尖的创造，极易引发关注。

一、洛阳市网络关注度分析

1.微博和客户端成为信息传播的主要平台

据微热点大数据研究院统计，自2020年1月1日至10月31日，全网涉及洛阳市的相关信息共计1066.7万条，其中54.58%的信息来源于微博平台，14.82%的信息来源于客户端平台，可见微博和客户端成为洛阳市相关信息重要的传播平台。此外，论坛和公众号也产生较多相关信息，信息量占比分别为6.79%和6.67%。

2.洛阳市相关信息整体呈稳步上升态势

从信息走势图中可以看出，在统计时间段内，洛阳市相关信息量整体呈上升趋势。2020年1月至8月，洛阳市相关信息变化幅度较小，多在2万至4万区间浮动，直至9月信息量出现大幅度攀升，且呈现不断波动的态势。

9月20日至10月初，在河南洛阳录制的“2020年中央广播电视总台中秋晚会”；央视发起的#帮三位志愿军烈士寻找亲人#活动及10月初“河南洛阳飘雪”等多个事件推动洛阳市信息量波动上升。

3.高质量发展中的文旅产业为洛阳带来广泛关注

从洛阳市各领域关注热度来看，文旅产业热度稳居榜首。洛阳市作为十三朝古都，丝绸之路的东方起点，隋唐大运河的中心枢纽，有着丰厚的历史文化底蕴，且境内地形、地貌复杂，孕育了名山大川、河湖瀑布、溶洞温泉、原始森林等风景名胜，更是远近闻名的“牡丹花城”，丰富的旅游资源成为洛阳市备受关注的首要原因。

教育事业以12.49的热度指数位列第二。6月24日，根据《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》《河南省教育厅关于做好2020年义务教育招生入学工作的通知》，洛阳教育局发布《洛阳市2020年义务教育阶段学校招生工作方案》，在合理划分学区、免试就近入学、招生时间程序、全面实施消除大班额专项规划、全面保障不同群体适龄儿童少年接受义务教育、落实好优抚对象子女入学优待政策等方面给出施行方案，引起一定舆论关注。

此外，洛阳市的经济发展水平和今后城市的发展方向也是舆论关注讨论的重点。

4. 5A级景区龙门石窟热度位居首位

统计洛阳市景区热度可见，公众对5A级景区“龙门石窟”关注度更高，以4.43的热度指数位居洛阳市景区首位。龙门石窟开凿于北魏孝文帝年间，之后历经东魏、西魏、北齐、隋、唐、五代、宋等朝代连续大规模营造达400余年之久，2007年4月被国家旅游局评定为全国首批“5A级旅游景区”；2000年11月，联合国教科文组织将其列入《世界文化遗产名录》。

与此同时，4A级景区，中国第一古刹“白马寺”和5A级景区老君山也备受网友关注，分别以2.86和2.58的热度位列榜单二三位。作为美食集合地的洛阳老街也是网友讨论关注重点。

二、洛阳市舆论关注点分析

1.洛阳市相关信息多倾向正面

在2020年1月1日至10月31日期间，洛阳市相关信息中非敏感信息占比达90.44%，可见舆论多为积极正面的声音。

2.新闻事件和政府工作备受舆论关注

从关键词云中可以看出，“头条”“新闻”“播报”“快讯”“热点”“爆料”等成为传播高频词，侧面说明公众对洛阳新闻事件关注度较高。同时洛阳市政府“扫黑除恶”“脱贫攻坚”工作也受到舆论关注。“龙门石窟”“鸡冠山”“老君山”等风景名胜区被频频提起。此外“王一博”“刘昊然”等河南省本土明星对推动洛阳信息传播起到了积极作用。

3.本地人更关注洛阳市相关信息

从地域分析来看，河南省网民对洛阳市相关信息更为关注，在统计时间段内共产生296万条信息。同时北京、广东两地也较为关注洛阳，信息量均超过150万。

在参与洛阳市相关信息讨论的新闻网站中，地市新闻网站共发布13.1万篇报道，商业新闻网站发布4.9万篇报道，省级新闻网站发布4.6万篇报道，可见洛阳市地方媒体在推动信息传播中做出了重要贡献。

三、洛阳市热点事件分析

在统计时间段内，“2020年央视中秋晚会”在古都洛阳市举办吸引了公众目光，成为洛阳市最热事件。

10月1日晚，前期在洛阳完成录制的2020年中央广播电视总台中秋晚会，通过CCTV-1、CCTV-3、CCTV-4频道以及各类新媒体平台同步播出。中秋晚会以隋唐洛阳城应天门为背景，将洛阳元素、中原文化贯穿其间，为广大观众奉献了一场新时代的中秋盛典。2020年中秋晚会执行总导演董金明介绍：“我们选择这样一个地方，就是想让中秋的亲情思念和中华文明起源之一的中原文化在这里相遇”。

央视中秋晚会在洛阳录制的消息持续刷屏，除了@CCTV4中国文艺、@央视新闻等央视媒体积极发布晚会信息外，@TFBOYS-王源、@卡布叻_周深、@李宇春、@GEM鄧紫棋、@霍尊等参演嘉宾也接力发倒计时微博，为晚会预热。据微热点大数据研究院统计，在9月1日至10月5日期间，有关“2020中秋晚会”共产生429.27万条相关信息，随着中秋晚会的临近，话题度逐渐递增，晚会播出当日达到统计时间段内信息量峰值，一天内产生87.3万条信息。

通过关键词云来看，“周深”“王源”“萨顶顶”“鹿晗”“李宇春”等参演嘉宾是公众关注讨论的焦点。作为主场地的洛阳也通过晚会大大提升了知名度和影响力，“古都”“中华文明”“文化底蕴”“古韵”被频频提及。

常亮分析，近些年，洛阳市不断完善自身的发展，淘汰落后的高污染高消耗产业，大力发展高新技术产业和旅游服务业，本地媒体表现突出，精心组织了洛阳城镇建设、特色文化和技术创新等系列报道，吸引了公众注意力，洛邑古城、嵩县手绘小镇等蓬勃发展，“中国洛阳牡丹文化节”成为城市新标签，古都论坛、全国市辖区高质量发展论坛、洛阳老城区积极打造国际人文交流中心等活动，大大提升了洛阳城市品牌，跻身全国前十。

2020年，洛阳市紧跟河南省委省政府部署的重点工作，组织专班、明确专项、确定专人，建立了向上对接、对内协调、对外联动、对下督导“四个机制”，同时围绕建设区域经济中心、全国先进制造业基地、全国重要综合交通枢纽、国际人文交往中心“四个定位”，推进具体领域工作实施。洛阳将省委省政府部署的重点任务细化分解为11个方面115项任务目标，明确了时间表、任务书、路线图。对此，人民日报发表评论称，当前，洛阳市在新起点上推进洛阳中原城市群副中心城市建设实现新突破，正在重振洛阳老工业基地雄风、重塑洛阳品牌形象。