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“乐养居”——居家养老新格局
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2021.01.13 16:39

　　谈及养老，我们的第一反应是什么？养老机构数量、养老院床位数、养老金发放数额......养老于我们来说方法抽象成了严格刻板的、亟待完成的数字任务，却忽略了他们也是活生生的、独特的个体。我们提供的养老服务到底是他们想要的吗？

　　老年人在社区这个“熟人社会”养老，即满足其不想脱离家庭的意愿，又能在熟悉的环境中享受到专业的养老服务。基于此，洛阳市编制了社区养老服务设施建设三年计划(2020-2022)，依据社区老年人口数量，规划设置“乐养居”社区养老服务中心，按照名称标识统一、建设规范统一、服务内容统一、功能布局统一、考核评定统一的“五统一”标准，打造“乐养居”品牌，形成城市区“15分钟养老服务圈”，确保到2022年达到城市社区养老服务设施全覆盖。

　　今年以来，为推进洛阳市副中心城市建设，我区高度重视完善养老服务体系建设，积极推进“乐养居”特色品牌民生工程。吉利区民政局按照市民政局的工作安排，共投入500余万元在我区布局6个“乐养居”社区养老服务中心，引入有资质、经验丰富的第三方机构，通过“公建民营”的方式对“乐养居”养老服务中心进行运营，高品质打造社区养老服务中心，全方位保障老年人便利生活，让更多老人在这里感受家一样的温暖。

　　“乐养居”的建设致力于为社区生活基本自理的老年人提供一个活动、娱乐和休息的场所，通过提供全程照料服务，解除子女后顾之忧，使老年人拥有一个“家外之家”“空巢不空心”的大家庭乐园。让社区养老有场所、服务有平台，让更多老年人老有所养、老有所乐。(吉利区民政局　张娜)
[ 责任编辑：马佳佳]
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