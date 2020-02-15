找到了！汉魏洛阳故城朝堂与后宫的“分界线”

作为丝绸之路的东方起点，汉魏洛阳故城的建筑布局一直备受关注。近日，洛报融媒记者从中国社会科学院考古研究所洛阳汉魏城队获悉，2020年该遗址考古成果丰硕，宫城二号殿和连接阊阖门至建春门的大道面貌日渐清晰，为遗址复原展示进一步奠定基础。

作为丝绸之路的东方起点，汉魏洛阳故城的建筑布局一直备受关注。近日，洛报融媒记者从中国社会科学院考古研究所洛阳汉魏城队获悉，2020年该遗址考古成果丰硕，宫城二号殿和连接阊阖门至建春门的大道面貌日渐清晰，为遗址复原展示进一步奠定基础。

汉魏洛阳故城的考古发掘，持续数十年从未间断。2012年至2015年，中国历史上第一座“建中立极”的宫城正殿——北魏宫城太极殿遗址被发现。2020年，考古人员围绕太极殿宫院，对其北侧的宫城二号殿建筑遗址进行了发掘。

在汉魏洛阳故城遗址附近，提起“金銮殿”，村民们都会遥指太极殿区域内发现的大面积夯土，宫城二号殿建筑遗址也在其中。中国社会科学院考古研究所洛阳汉魏城队副研究员刘涛介绍，通过近一年的发掘，二号殿建筑遗址的夯土台基东半部和台基外侧地面已初现“真容”，同时，在台基外侧还发现了台基包砖、白灰墙皮、脚手架坑、沟槽等遗迹。

宫城二号殿建筑遗址发掘区

结合考古新发现，考古人员对宫城二号殿的历史面貌也有了新的推断——它或与文献记载中的“显阳殿”有关。显阳殿始建于北魏迁洛后，与太极殿、洛阳宫城大致同时修筑而成，是宫城南部仅次于太极殿的一座重要建筑。依据相关文献记载，在北魏时期，显阳殿或作为皇帝登基前的居所、或作为北魏皇帝宴请宗室子弟的场所、或作为北魏皇帝接待归降纳贡的使节等，与太极殿的功能略有不同，是北魏时期“大朝”太极殿北侧的“内朝”所在。

阊阖门至建春门大道的车辙遗迹

文献记载，在汉魏洛阳故城中，西起阊阖门、东至建春门有一条通衢大道。这条大道在哪儿呢？2020年，考古人员找到了它。

考古现场

“通过布设探沟，我们在一处道路遗迹发现了不晚于北魏时期的路土，结合其具体位置和大致走向，初步判断应该是阊阖门至建春门的东西向大道。”中国社会科学院考古研究所洛阳汉魏城工作队副研究员郭晓涛介绍，由于各个探沟的位置不同，其保存的状况、道路的宽度、遗存的形态有所差别，但在各个位置的发掘探沟内均发现了密布的车辙痕迹，进一步说明这是由内城穿过宫城的一条使用频率较高、非常重要的道路。

目前，汉魏洛阳故城内城已知的主干道有8条，阊阖门至建春门的道路是最北侧的东西向大道，也是唯一一条横穿宫城的大道。道路南北宽35米至51米，东西长约为2510米，从宫城中部穿过，贯穿东、西宫门。“从目前发掘的情况来看，这条道路以南是属于朝殿区的太极殿和显阳殿宫院，而其北侧应该就是以华林园为中心的池苑区，也就是后宫所在。”郭晓涛说，这条道路分隔了朝堂和后宫，在宫城中的作用非常鲜明、重要。

陶质五铢钱范

让考古人员意外的，是在此次发掘过程中，发现了大量西汉郡国的陶质五铢钱范。“这是我们在西汉洛阳郡时期发现的首批郡国五铢钱范，国内罕见。”郭晓涛说，出土物品还有包含“宗庙”文字的瓦当，根据其制作技法可以确定为西汉之物，有可能是西汉郡国庙的遗存。西汉郡国庙数量庞大，祭祀隆重，洛阳作为西汉曾经的“候选都城”，郡国庙的地位尤为重要，此次发现为探索西汉郡国庙的位置提供了重要的线索，也为研究西汉时期洛阳城北宫城区域的配置提供了重要契机。

包含“宗庙”文字的瓦当

目前，考古工作仅大致确定了阊阖门至建春门大道的大致位置，今年，考古人员将对其间涉及的10余处关键节点进行深入发掘。

“汉魏洛阳故城的考古新发现，为建设国家考古遗址公园，推进大遗址保护和展示工程，奠定了重要的考古学基础。”洛阳市文物局相关负责人表示，下一步，相关部门将继续全力配合考古工作，为洛阳打造文化保护传承弘扬核心区、国际人文交往中心贡献力量。

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钱范：古代铸造金属货币的模子。古代的钱币大多为青铜铸造，工匠们将青铜高温加工成液体金属后，浇灌到钱范上，用另一块钱范合盖。冷却后，青铜液体就依据模子的形状铸造成钱币。

阊阖门：汉魏洛阳故城有两座阊阖门，一座为西城门，一座为宫城正门，文中提到的是西城门。

(洛报融媒记者 智慧)(图片由受访者提供)