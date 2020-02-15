速看！洛阳市反诈中心发布预警

目前，洛阳警方正在开展“霹雳1号”冬季严打专项行动，重拳打击电信网络诈骗等刑事犯罪。近日，洛阳警方打掉两个贷款类电信网络诈骗窝点。

目前，洛阳警方正在开展“霹雳1号”冬季严打专项行动，重拳打击电信网络诈骗等刑事犯罪。近日，洛阳警方打掉两个贷款类电信网络诈骗窝点。

13日，洛阳市反诈中心根据近期工作情况发布预警，提醒广大市民警惕贷款类电信网络诈骗。

2021年1月6日，接到公安部推送的一条电信诈骗案件线索后，洛阳市反诈中心经研判，发现该线索位于伊川县境内，迅速与伊川县公安局联合开展侦办。

经过缜密调查，1月9日14时许，民警在伊川县城关镇一小区将嫌疑人人姚某某抓获，并根据据姚某某供述将该窝点老板为姬某某抓获。随后，民警顺线追踪，在伊川县北花坛附近一出租房屋内，抓获以张某为首的8名犯罪嫌疑人。

经查，2020年12月以来，张某在伊川县北花坛附近租赁一处房子作为办公场所，组织、招募团伙人员，以推荐贷款为由，假冒金融机构客服工作人员，通过拨打电话向不特定人群进行诈骗，诱骗受害人添加指定微信。诱骗一名受害人添加指定微信后，张某等人可赚取上线诈骗团伙60余元。受害人添加该犯罪团伙指定微信后，一步步陷入贷款诈骗圈套，造成巨大财产损失。

目前，已有8名犯罪嫌疑人被刑事拘留，案件正在进一步办理中。

洛阳市反诈中心民警介绍，在贷款类电信网络诈骗案件中，骗子以“无抵押、零征信、无担保、放款快”等幌子，利用受害人急需拿到贷款的心理，设置一环扣一环的陷阱，以收取“解冻费”“保证金”“保险费”等理由诱骗受害人转款，从而达到诈骗目的。

民警提醒，如需贷款请到正规金融机构进行贷款。手机、微信等收到的不明链接不要点击，不要轻信无息、低息贷款，牢记所有合法正规金融机构都不会在放贷之前收取任何费用。一旦遭遇诈骗，第一时间报警。(洛报融媒记者 申利超 通讯员 石渊博 孙育豪 文/图)