河南大学经济学院名誉院长耿明斋教授谈都市圈建设：错位发展 功能耦合

“洛阳都市圈与郑州都市圈应是一种共生关系，只有优势共塑、长短互补、错位发展、功能耦合、良性竞争、相互驱动，才能共同打造牵动全局、支撑全域的场域载体‘强磁场’。”河南大学经济学院名誉院长、中原经济发展研究院院长耿明斋教授日前接受记者专访时谈了洛阳都市圈与郑州都市圈如何相处的问题。

耿明斋教授

“洛阳都市圈与郑州都市圈应是一种共生关系，只有优势共塑、长短互补、错位发展、功能耦合、良性竞争、相互驱动，才能共同打造牵动全局、支撑全域的场域载体‘强磁场’。”河南大学经济学院名誉院长、中原经济发展研究院院长耿明斋教授日前接受记者专访时谈了洛阳都市圈与郑州都市圈如何相处的问题。

耿明斋曾参与洛阳都市圈规划专家评审，对洛阳都市圈建设高度关注、热切期待。他认为，在特定发展阶段，体量更大、地位更优、活力更强的区域核心城市，对其相邻的区域和城市发展确有吸纳作用，但并不绝对，其相互关系到底是吸纳还是辐射支撑，既取决于核心城市，也取决于周边城市，或者说取决于区域发展的模式、机制和平台。周边城市与核心城市各自发挥比较优势、错位发展，就能形成相互支撑和相互驱动的关系。

耿明斋说，两个都市圈距离近，也会相互共享和相互支撑，共同繁荣发展。譬如上海周边的苏州、无锡、常州、杭州、宁波乃至嘉兴、南通等城市，距离上海都很近，但发展活力仍然强劲。洛阳都市圈与郑州都市圈也是这样的共生关系。洛阳都市圈建设应充分考虑与郑州都市圈的共享及协作支撑关系。郑州都市圈的枢纽、市场等诸多元素可以为包括洛阳都市圈在内的周边城市共享。同时，郑州都市圈也需要洛阳都市圈及周边城市在制造业、创新能力、文化生态等方面给予弥补和支撑。

“建设洛阳都市圈的价值和意义在于，顺应人口、经济要素加快向中心城市集聚和区域经济多极化发展趋势，构筑省域内另一个核心、另一个场域，形成省域经济的双核结构，与郑州都市圈共同成为支撑起河南经济庞大身躯的脊梁。”耿明斋表示，近年，许多兄弟省份都在致力打造副中心城市，形成多点支撑的发展格局，如山东的青岛，浙江的宁波、温州，江苏的徐州，湖北的襄阳、宜昌等。

就产业发展来说，洛阳都市圈内部产业体系较为完备、特色鲜明，尤其是制造业是洛阳都市圈最大的比较优势，应该加紧发力，不但支撑自身，也将对郑州都市圈形成辐射和支撑。同时，洛阳都市圈历史文化厚重，生态环境良好，在文旅融合、文化繁荣兴盛上大有文章可做。

耿明斋表示，洛阳的经济外向度偏低，开放资源尚没有很好地利用起来。要坚持双向发力，扩大对内对外开放，把开放理念贯穿到经济社会发展各领域、各环节，以开放的眼光、开放的心态、开放的规则、开放的举措解难题、聚资源，吸引更多高端项目和高层次人才，创造更多就业岗位，不断增强周边地区主动融入的吸引力，形成场域载体“强磁场”。同时，要用好自贸区、自创区这些“龙头”级平台，推动都市圈更多企业“借船出海”，走向世界。(洛报融媒记者 孙自豪)