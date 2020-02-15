点赞！2019-2020年度洛阳市青年文明号和青年岗位能手名单公布

洛报融媒记者从共青团洛阳市委了解到，2019-2020年度洛阳市青年文明号和青年岗位能手暨公布市级青年文明号星级认定结果出炉！
洛报融媒记者从共青团洛阳市委了解到，2019-2020年度洛阳市青年文明号和青年岗位能手暨公布市级青年文明号星级认定结果出炉！
共青团洛阳市委决定，命名洛宁县公安局交通警察大队城区中队等62个集体为2019-2020年度洛阳青年文明号，授予徐晨辉等90人为“2019-2020年度青年岗位能手”荣誉称号，认定嵩县天池山管理局导游服务中心等55个集体为二星青年文明号，认定偃师市邙岭镇便民服务中心等123个集体为一星青年文明号。
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