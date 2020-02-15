中行洛阳分行举办2021年迎新春贵金属展销会

新春将至,为满足客户对贵金属投资、收藏的需求，2021年1月10日，中行洛阳分行在偃师支行举办2021年新春贵金属展会，为客户呈现了一场贵金属品鉴、投资交流盛宴。活动现场，该行相关负责人对一直以来关心支持中行洛阳分行发展的客户朋友表示热烈欢迎和衷心感谢，并送上新年的祝福。

新春将至,为满足客户对贵金属投资、收藏的需求，2021年1月10日，中行洛阳分行在偃师支行举办2021年新春贵金属展会，为客户呈现了一场贵金属品鉴、投资交流盛宴。活动现场，该行相关负责人对一直以来关心支持中行洛阳分行发展的客户朋友表示热烈欢迎和衷心感谢，并送上新年的祝福。

为了本次活动顺利进行，该行提前准备、精心组织，并通过电话、微信，制做宣传抖音发送朋友圈等多形式进行集中宣传，邀约客户。展会现场，洛阳分行邀请的近十家贵金属公司展示了各自的精品，品种丰富、工艺精湛。其中，《女儿金》《传家金》《传世金》《牛转乾坤》等精美展品收获了广大客户的喜爱和青睐。现场还设计了砸金蛋活动，提高客户参与度，现场气氛欢快热烈。

此次贵金属品鉴展示会受到客户的欢迎和好评，客户表示，参与展会不仅学到了投资理财相关金融知识，还选购到了自己满意的贵金属产品。中行相关负责人表示，下一步，中行洛阳分行将积极拓展贵金属业务，为客户提供更好的金融服务。（郭列军）