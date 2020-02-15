洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳发布关于加强冷链食品疫情防控工作的通告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.01.13 10:14

　　今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，针对近期全国多地报道进口冷链食品及内外包装中核酸检测呈阳性情况，为降低新冠肺炎通过冷链食品传播风险，进一步加强我市冷链食品疫情防控工作，保障人民群众生命安全和身体健康，该局发布关于加强冷链食品疫情防控工作的通告。

　　通告要求：各冷链食品生产经营单位(包括食品生产企业、食品加工小作坊、食品商超、冷链食品专营店、餐饮服务单位等)严格落实市疫情防控指挥部关于进口冷链食品的各项规定，采购国产冷链食品时要落实索证索票和进货查验制度。加快“豫冷链”系统用户激活，确保信息可追溯。餐饮服务单位不得从外地采购进口冷链食品进行加工销售。

　　各冷链食品贮存服务提供者要按要求进行备案，查验委托方的合法资质证明文件，如实记录委托方以及委托储存的每个批次冷链食品相关信息，确保冷链食品批批溯源。

　　各冷链食品生产经营单位要全面落实疫情防控各项措施。加强经营场所通风消杀，加强从业人员个人防护，委托有检测能力的检测机构，按要求对冷链食品从业人员开展全覆盖核酸检测。

　　建议市民在近期进口冷链食品风险较高的时期，不通过网络购买各类冷链食品。如确有需要，请在大型超市购买国产冷链食品。避免用手直接接触冷链食品，接触冷链食品后避免用手触摸眼口鼻等部位，并及时洗手消毒。

　　广大居民要增强个人防护意识，养成良好的生活和饮食习惯。清洗加工食品时做到生熟荤素分开和烧熟煮透。进入公共场所要全程佩戴口罩。尽量少聚餐或不聚餐，外出就餐除用餐时间外全程佩戴口罩，使用公筷公勺。

　　全市广大居民和冷链食品生产经营者自觉遵守疫情防控有关规定，密切关注政府部门发布的进口冷链食品防控信息，发现涉嫌违规销售使用冷链食品、假冒伪劣食品等行为，请及时拨打12315电话向市场监管部门举报。（洛报融媒记者 李岚 通讯员 陈翔）
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·孩子感冒易引发中耳炎 出现这些症状要警惕
  • ·一家三代五口人，全部感染幽门螺旋杆菌
  • ·扭伤后扛了快1个月，她拖成了陈旧性骨折
    		•
    伊川伊河国家湿地公园 亲子研学好地方
    伊川伊河国家湿地公园 亲子研学好地方
    伊川伊河国家湿地公园 亲子研学好地方
        不久前，国家林业和草原局公布2020年国家湿地公园试点验收结果，伊川伊河国家湿地公园试点通过验收，正式成...
  • ·北方天坑漏明崖
  • ·闲来白沙转一天 景点免费任您游
  • ·半小时到济源 这些景点免费看
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳都市圈建设铿锵起步 前期部分措施...
  • 洛阳市教育局：寒假期间师生每天测温...
  • 洛阳王城公园动物园再添2只华南虎！数...
  • 洛阳小伙儿袁率荣立二等功 拿奖金与...
  • 打造“国际消费中心”新名片
  • “中共洛阳组”：追忆峥嵘岁月 初心历...
  • 洛阳将高标准建设知识产权服务业集聚...
  • 厉害了！河南科技大学林学院园艺系党...
  • 女子错把数万元转给陌生人 民警利用调...
  • 注意！洛阳市图书馆实行预约入馆
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 1月12日
  • · 孙石路工程已列入计划，拆迁完成将施工
    • 精彩图片
    洛阳各级公安系统举行...
    寒潮来袭，洛阳陆浑水...
    警民鱼水情 鲜花送民警
    冰之美【组图】
    精彩热帖

    应天门掠影

    湿地冬钓

    飞翔在冬日河滩

    直把三九当六九
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605