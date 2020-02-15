洛阳发布关于加强冷链食品疫情防控工作的通告

今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，针对近期全国多地报道进口冷链食品及内外包装中核酸检测呈阳性情况，为降低新冠肺炎通过冷链食品传播风险，进一步加强我市冷链食品疫情防控工作，保障人民群众生命安全和身体健康，该局发布关于加强冷链食品疫情防控工作的通告。

今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，针对近期全国多地报道进口冷链食品及内外包装中核酸检测呈阳性情况，为降低新冠肺炎通过冷链食品传播风险，进一步加强我市冷链食品疫情防控工作，保障人民群众生命安全和身体健康，该局发布关于加强冷链食品疫情防控工作的通告。

通告要求：各冷链食品生产经营单位(包括食品生产企业、食品加工小作坊、食品商超、冷链食品专营店、餐饮服务单位等)严格落实市疫情防控指挥部关于进口冷链食品的各项规定，采购国产冷链食品时要落实索证索票和进货查验制度。加快“豫冷链”系统用户激活，确保信息可追溯。餐饮服务单位不得从外地采购进口冷链食品进行加工销售。

各冷链食品贮存服务提供者要按要求进行备案，查验委托方的合法资质证明文件，如实记录委托方以及委托储存的每个批次冷链食品相关信息，确保冷链食品批批溯源。

各冷链食品生产经营单位要全面落实疫情防控各项措施。加强经营场所通风消杀，加强从业人员个人防护，委托有检测能力的检测机构，按要求对冷链食品从业人员开展全覆盖核酸检测。

建议市民在近期进口冷链食品风险较高的时期，不通过网络购买各类冷链食品。如确有需要，请在大型超市购买国产冷链食品。避免用手直接接触冷链食品，接触冷链食品后避免用手触摸眼口鼻等部位，并及时洗手消毒。

广大居民要增强个人防护意识，养成良好的生活和饮食习惯。清洗加工食品时做到生熟荤素分开和烧熟煮透。进入公共场所要全程佩戴口罩。尽量少聚餐或不聚餐，外出就餐除用餐时间外全程佩戴口罩，使用公筷公勺。

全市广大居民和冷链食品生产经营者自觉遵守疫情防控有关规定，密切关注政府部门发布的进口冷链食品防控信息，发现涉嫌违规销售使用冷链食品、假冒伪劣食品等行为，请及时拨打12315电话向市场监管部门举报。（洛报融媒记者 李岚 通讯员 陈翔）